Volodin nariadil preveriť Navaľného, údajne je agentom tajných služieb

Viačeslav Volodin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. septembra (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin nariadil preveriť činnosť ruských opozičných politikov Alexeja Navaľného a Ľubov Soboľovej. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy.V súlade s Volodinovým nariadením vykoná túto previerku parlamentná komisia prešetrujúca údajné zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska v súvislosti s masovými zhromaždeniami a pochodmi, ktoré sa s požiadavkou slobodných volieb konali počas leta v Moskve i ďalších veľkých mestách.Návrh preveriť činnosť oboch opozičných politikov podal predseda Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij. Ten tvrdí, že Navaľného počas jeho štúdia na Yalovej univerzite v USA naverbovali tamojšie tajné služby za svojho agenta.V reakcii na Volodinovo nariadenie Soboľová uviedla, že sa nebojí žiadnych kontrol.Navrhla tiež, aby Štátna duma - "keďže má toľko času" - a jej komisia na boj proti korupcii preverili, z čoho Volodin financoval nehnuteľnosť v rekreačnom areáli Sosny, ktorá je majetkovo zapísaná na cudziu osobu.Soboľová mala v úmysle kandidovať v nedávnych komunálnych voľbách za poslankyňu Moskovskej mestskej dumy, ale volebná komisia ju pre formálne nedostatky v predložených dokladoch odmietla zaregistrovať. Podobný osud stihol aj ďalších nezávislých kandidátov. Práve na protest proti tomuto rozhodnutiu volebných orgánov sa počas leta v Rusku odohrala séria úradmi nepovolených pouličných zhromaždení a pochodov. Išlo o najväčšie zásahy proti demonštrantom od vlny protestov v rokoch 2011 a 2012, ktoré sa konali proti opätovnému zvoleniu Vladimira Putina za prezidenta Ruskej federácie.Pri rozháňaní davu a zaisťovaní demonštrantov príslušníci polície a Národnej gardy používali často aj neprimerané násilie a donucovacie prostriedky, tvrdia ľudskoprávni aktivisti.Počas týchto protestov bolo zadržaných vyše 3000 ľudí. Súdne stíhaných je viac než desať osôb, v kauzách niektorých z nich už padli aj rozsudky.Parlamentná komisia v súvislosti s týmito akciami prešetruje aj údajné zasahovanie do záležitostí Ruska zo zahraničia.Považujú zaň to, že veľvyslanectvo USA zverejnilo na svojej webovej stránke lokality, odkiaľ sa začínali protestné pochody proti zamietnutiu registrácií nezávislých kandidátov na komunálne voľby v Moskve.Okrem toho ruské vládne kruhy hovoria o zasahovaní do vnútorných záležitostí Ruska aj v súvislosti s "priamymi výzvami" na účasť na protestoch opozície, ktoré zazneli vo vysielaní štátnych rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Deutsche Welle.Predseda parlamentnej komisie Vasilij Piskariov uviedol, že "výsledkom práce komisie nebude len vyšetrovanie a analýza zasahovania" cudzích štátov do vnútorných záležitostí Ruska, ale aj príprava "legislatívnych iniciatív zameraných na boj proti vonkajšiemu zasahovaniu, hrozbám a ochrane suverenity Ruskej federácie".