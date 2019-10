Volodin vyzve poslancov z Európy uznať, že liberalizmus je v kríze

Na archívnej snímke Vjačeslav Volodin (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. októbra (TASR) - Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin sa domnieva, že nastal čas, aby si poslanci európskych krajín uvedomili a uznali, že liberalizmus je v kríze.Volodin to podľa agentúry Interfax vyhlásil v stredu pred odchodom ruskej delegácie na zasadnutie parlamentného zhromaždenia rady Európy v Štrasburgu.Uviedol, že ruskí poslanci vyzvú zahraničných kolegov v PZ RE, aby uznali, že liberalizmus je v kríze. Poznamenal súčasne, že predstavitelia európskych štátov po takejto výzve spravidla mlčia. Podľa Volodina "mlčia, pretože nemajú odpoveď na to, ako ďalej", a nemajú silu uznať, že Rusko a jeho prezident majú pravdu".Koncom júna ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore pre denník The Financial Times vyjadril názor, že liberalizmus sa už prežil. Zároveň dodal, že liberalizmus "má právo na existenciu", ale nemal by dominovať.Neskôr prezidentský hovorca Dmitrij Peskov vysvetlil, že liberálne myšlienky sú Putinovi naďalej blízke, ale je proti tomu, aby boli vnucované.Nesúhlas s Putinovými výrokmi vyslovilo vtedy viacero politikov, medzi nimi aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý ruskému prezidentovi odkázal, že za zastaraný považuje autoritársky prístup k moci previazaný s kultom osobnosti a vládou oligarchov.V októbri sa Putin k téme liberalizmu vrátil, keď vyhlásil, že krajiny Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) majú už po stáročia zavedené formy vzájomných vzťahov, ktoré sa líšia od liberálnych, a je potrebné ich udržiavať a rozvíjať.uviedol Putin podľa agentúry Interfax na nedávnom summite SNŠ.