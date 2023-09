Volodymyr Zelenskyj bude opäť kandidovať na ukrajinského prezidenta, ak sa voľby budú konať v čase vojny

Zmenili sa okolnosti

Voľby musia byť na Ukrajine

1.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude opäť kandidovať na prezidenta, ak sa budúcoročné voľby budú konať v čase vojny.Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre portugalský verejnoprávny televízny kanál RTP.„Ak bude vojna v roku 2024 stále pokračovať a ak sa budú konať voľby, nikdy v živote neopustím svoju krajinu. Pretože som garantom ústavy a za každých okolností ju budem chrániť,“ povedal Zelenskyj.Pred voľbami v roku 2019 Zelenskyj počas kampane povedal, že chce zastávať post iba jedno funkčné obdobie a druhýkrát sa o funkciu nebude uchádzať. Okolnosti sa však zmenili pod vplyvom vojny na Ukrajine rozpútanej Ruskom.Zelenskyj nedávno poznamenal, že voľby v roku 2024 si budú vyžadovať právne zmeny, značnú finančnú pomoc od ukrajinských partnerov a medzinárodných pozorovateľov v zákopoch.Zelenskyj v rozhovore pre RTP spresnil niektoré predpoklady na uskutočnenie volieb. Zopakoval, že voľby budú musieť financovať ukrajinskí západní partneri a že treba zvážiť aj otázku bezpečnosti na Ukrajine a možnosti hlasovania pre utečencov.„Ak budú voľby, tak sa musia uskutočniť na ukrajinskom území, aby vojaci na kontaktnej línii mali možnosť voliť, preto budeme potrebovať pozorovateľov z celého sveta. Chcem, aby sa všetko dialo v súlade so zákonom, transparentne a demokraticky, ako to bolo počas volieb, keď som sa stal prezidentom, keď všetci hovorili, že to boli transparentné voľby,“ skonštatoval Zelenskyj.