Volt Slovensko kritizuje Fica za jeho poľutovaniahodné kroky na upokojenie Ruska, prístup k sankciám označili za zbabelý

Poľutovaniahodné kroky

Zbabelý prístup Fica

30.10.2023 (SITA.sk) - Politická strana Volt Slovensko bije na poplach v reakcii na oznámenie slovenskej vlády o zastavení vojenskej pomoci Ukrajine a stiahnutí podpory sankcií voči Rusku Deň po vymenovaní trojkoalície Roberta Fica predseda vlády oznámil, že "podporí nulovú vojenskú pomoc Ukrajine". Zároveň uviedol, že nebude hlasovať za žiadne sankcie voči Rusku, ktoré by poškodili Slovensko.„Tieto poľutovaniahodné kroky na upokojenie Ruska nie sú prekvapením, keďže premiér Fico na týchto sľuboch staval svoju kampaň. Napriek tomu sú nebezpečné. Nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Slovensko. Ak sa Rusku umožní ovládnuť územie, ktoré bezprostredne susedí s naším, nemali by sme sa čudovať, ak by sa apetít Vladimíra Putina na agresiu zvýšil,“ myslí si strana Volt Slovensko.Podľa paneurópskej politickej strany Volt Slovensko je postoj predsedu vlády Roberta Fica k sankciám proti Rusku zbabelý. „Svoj prístup formuluje jazykom ochrany národných záujmov, ale tento transakčný prístup nespĺňa strategický a morálny štandard, podľa ktorého potrestanie ruskej agresie a obrana suverenity Ukrajiny znamená urobiť správnu vec z dlhodobého hľadiska,“ zdôraznila strana, ktorá naďalej podporuje suverenitu Ukrajiny a zasadzuje sa za prísne sankcie voči Rusku.Volt Slovensko je slovenská národná pobočka Volt Europa , paneurópskej politickej strany. Volt Slovensko je v procese registrácie ako politickej strany pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.Založený v roku 2017 ako reakcia na nárast populizmu a krajnej pravice je Volt aktívny na všetkých úrovniach vlády a odhodlaný získať kreslá a presadzovať reformy v nadchádzajúcich európskych, národných, regionálnych a komunálnych voľbách. Volt sa usiluje o vybudovanie federálnej európskej demokracie.