Von der Leyenová či Kallasová, všetky vedúce pozície v európskych inštitúciách by mohli po voľbách obsadiť ženy

Tím snov

Nebude to jednoduché

19.1.2024 (SITA.sk) - Po júnových voľbách do Európskeho parlamentu by podľa portálu Politico všetky vedúce pozície v európskych inštitúciách mohli obsadiť ženy.Portál tvrdí, že v kuloároch sa hovorí o scenári, v ktorom by Ursula von der Leyenová zostala šéfkou Európskej komisie Roberta Metsolová predsedníčkou Európskeho parlamentu, terajšia dánska premiérka Mette Frederiksenová by obsadila post šéfky Európskej rady a predsedníčka estónskej vlády Kaja Kallasová by sa stala Vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.„Je to môj tím snov," povedal diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity. „Vyslalo by to silný odkaz," dodal.Leyenová a Metsolová pravdepodobne neodchádzajú a diplomati čoraz vážnejšie berú myšlienku, že na čele Európskej rady by bola Frederiksenová. V kuloároch sa čoraz častejšie spomína aj Kallasová vzhľadom na geografický faktor. Pre vojnu na Ukrajine sú mnohí východoeurópski lídri presvedčení, že jeden z hlavných postov v EÚ by mal obsadiť zástupca východnej Európy.Obsadenie vedúcich funkcií v Únii sa zhoduje aj s odhadom Politica, podľa ktorého vo voľbách do europarlamentu zvíťazí Európska ľudová strana , ktorej členkami sú Ursula von der Leyenová a Roberta Metsolová. Na druhom mieste by mala byť Progresívna aliancia socialistov a demokratov, ktorej súčasťou sú dánski sociálni demokrati, a štvrtí by mali skončiť liberáli, ku ktorým patrí Estónska reformná strana. Očakáva sa, že krajne pravicová skupina Identita a demokracia bude na treťom mieste, ale nezíska v EÚ nijaký významný post.„V EÚ však nie je nič jednoduché. Pre niektorých naľavo od stredu nie je Frederiksenová dostatočne socialistická vzhľadom na tvrdý postoj Dánska k migrácii a pre niektorých diplomatov je Kallasová príliš ostrá voči Rusku," dodáva však Politico.