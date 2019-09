Von der Leyenová môže dokončiť podobu EK: Taliani navrhli Gentiloniho

Paolo Gentiloni, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Dezignovaná šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová získala vo štvrtok posledný diel do skladačky pri dotváraní podoby budúcej exekutívy EÚ - nová koaličná vláda z Ríma navrhla za talianskeho eurokomisára bývalého premiéra Paola Gentiloniho (64).Von der Leyenová uviedla, že v utorok na budúci týždeň bude známe, aké portfólio či funkciu ktorý eurokomisár dostane. Európsky parlament pôvodne od nej žiadal prerozdelenie pracovnej agendy v novej eurokomisii už do konca augusta, avšak zdržanie spôsobil aj pád predošlej talianskej vlády a nové koaličné rozhovory.Podľa predošlých mediálnych správ bol v hre o post talianskeho eurokomisára údajne aj ďalší expremiér, Enrico Letta, a uvažovalo sa aj o menách bývalého ministra financií Piera Carla Padoana či europoslanca z tábora socialistov Roberta Gualtieriho.Po lotyšskom eurokomisárovi Valdisovi Dombrovskisovi bude Gentiloni iba druhým členom eurokomisie, ktorý má skúsenosti so šéfovaním vlády. Ostatní komisári majú iba ministerské, europoslanecké či diplomatické skúsenosti.Gentiloni je skúsený politik. Bol v poradí 57. talianskym predsedom vlády (2016-2018) a je zakladajúcim členom Demokratickej strany (PD), ktorej predsedom sa stal v marci 2019.V období od 31. októbra 2014 do decembra 2016 pôsobil ako minister zahraničných vecí Talianska - až dovtedy, kým ho prezident Sergio Mattarella nepožiadal, aby vytvoril novú vládu. V predošlom období slúžil aj ako minister komunikácií (2006-2008, počas druhej vlády Romana Prodiho).Jeho nomináciu na európskeho komisára odobrilo aj Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré s PD vytvorilo novú koaličnú vládu. Podľa údajov internetového denníka EUobserver práve Gentiloni zohral pri vytvorení novej vlády zásadnú úlohu.Gentiloni sa ešte v priebehu tohto týždňa musí stretnúť na pohovore s von der Leyenovou, ktorá už absolvovala pracovné pohovory so všetkými nominantmi národných vlád na eurokomisárov.