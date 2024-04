Von der Leyenová sľúbila, že bude bojovať proti Putinovým priateľom v EÚ, ktorí chcú ukradnúť budúcnosť Európy

8.4.2024 (SITA.sk) - Šéfka Európskej komisie a popredná kandidátka stredopravej Európskej ľudovej strany EPP ) vo voľbách do Európskeho parlamentu Ursula von der Leyenová sľúbila, že bude bojovať proti krajne pravicovým „priateľom Putina“, ktorí chcú „ukradnúť budúcnosť Európy“. Referuje o tom web eurointegration.com.ua s odvolaním sa na Euractiv.Von der Leyenová to uviedla pri štarte svojej predvolebnej kampane v Aténach, kde zavítala na oslavy 50. výročia gréckej vládnucej strany Nová demokracia . Vo svojom vyhlásení zaútočila na ruského vodcu Vladimira Putina a jeho európskych spojencov. Povedala, že v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v júni „naša zjednotená a mierová Európa čelí výzvam zvnútra aj zvonka“.Pri načrtnutí početných hrozieb, ktorým Európa v súčasnosti čelí, povedala, že Rusko sa nesnaží len vymazať Ukrajinu z povrchu zemského. „Ruská agresia je širšia: už roky vykonáva hybridné útoky proti Európe. Buď prostredníctvom kybernetických útokov, cez manipuláciu sociálnych médií, alebo cez inštrumentalizáciu migrantov,“ povedala šéfka Európskej komisie.Von der Leyenová dodala, že „Putinovi priatelia tu v Európe“ sa snažia „prepísať našu históriu a ukradnúť našu budúcnosť pod rúškom populistov alebo demagógov“.