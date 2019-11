Von der Leyenová vyzvala Johnsona, aby navrhol meno eurokomisára

Na archívnej snímke Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. novembra (TASR) - Predsedníčka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová napísala britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi list, v ktorom ho vyzvala, aby navrhol kandidáta na post eurokomisára.Podľa tlačovej agentúry DPA to v stredu potvrdila von der Leyenovej hovorkyňa Dana Spinantová.Británia odmietla nominovať svojho komisára do exekutívy EÚ vzhľadom na to, že 31. októbra plánovala vystúpiť z Únie. Nová eurokomisia sa mala ujať svojich povinností 1. novembra.V októbri však Johnson pripustil možnosť nominácie britského eurokomisára za predpokladu, že EÚ odobrí odklad brexitu, k čomu došlo, keď sa členské krajiny dohodli na odklade vystúpenia Spojeného kráľovstva do 31. januára.Von der Leyenová požiadala Johnsona, aby na jej žiadosť odpovedal "vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné navrhnutého nominanta vypočuť v Európskom parlamente. Tento proces by mohol britský nominant absolvovať v novembri spolu s kandidátmi z Francúzska, Maďarska a Rumunska, ktorých predchodcov europoslanci v októbri odmietli.Snahou von der Leyenovej je urobiť maximum pre to, aby sa potrebné procedurálne kroky uskutočnili čo najskôr a jej kabinet mohol začať fungovať od 1. decembra.Budúca šéfka eurokomisie zároveň povzbudila britského premiéra, aby do exekutívy EÚ navrhol ženu, čím by vyšiel v ústrety jej snahám vytvoriť rodovo vyvážené kolégium komisárov.