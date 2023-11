Vonkajšie žalúzie pre tepelnú a svetelnú pohodu a maximálne súkromie

Poznáme ich skôr z južanských krajín, no prečo nimi nezabezpečiť okná či balkónové dvere aj na Slovensku? Pochváliť sa totiž môžu viacerými zaujímavými vlastnosťami.

Vonkajšie žalúzie neznamenajú automaticky úplnú tmu

Ide o rôzne voliteľné lamely, ktorými veľmi efektívne sami určíte, koľko svetla si vpustíte do interiéru. Vonkajšie žalúzie sa stávajú obľúbenou a bežnou ochranou pred vrtochmi počasia, hlukom z vonkajších priestorov no dokážu zabezpečiť aj primeranú tepelnú či svetelnú pohodu. Fungujú na princípe naklápania lamiel vonkajších hliníkových žalúzií do rôznych uhlov. Aj keď zaručia prechod svetla do miestnosti tak, aby ste nemuseli stále svietiť, napriek tomu vás ochránia pred neželanými pohľadmi okoloidúcich. Skvelý architektonický prvok vyrábaný na mieru sa hodí do rodinných domov ale aj pre administratívne budovy. Disponujete na dome dokončenou fasádou? Nie je problém. Siahnite po vonkajších žalúziách s priznanými krycími plechmi. Viaceré možnosti sa otvárajú aj pri ich ovládaní. Je len na vás, či sa vydáte cestou elektrického motora alebo toho manuálneho. Pre náročnejších odporúčame ovládanie prostredníctvom slnečných a veterných senzorov alebo smartfónu.

Markat plný kvalitnej tieniacej techniky

