Vozár: Ústavnoprávny výbor nemal hlasovať o jednom kandidátovi dvakrát

Jozef Vozár zo SAV. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Pri schvaľovaní kandidátov na ústavných sudcov sa nemalo hlasovať dvakrát o jednom kandidátovi (Robertovi Ficovi, pozn. TASR), bolo to zmätočné, myslí si riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) a člen Súdnej rady SR Jozef Vozár. Pripomenul, že párny počet členov výboru by nemal byť problém.Vozár sa odvoláva na rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR.uviedol pre TASR s tým, že parlament má podľa neho hlasovať o 39 kandidátoch a nie štyridsiatich.Na to, aby výbor rokoval opätovne, nevidí Vozár žiaden legitímny dôvod.reagoval na výzvu predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý chce, aby výbor rokoval, kým nerozhodne o kandidatúre predsedu strany Smer-SD Roberta Fica.Párny počet členov výboru nepokladá Vozár za problém.doplnil.Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková nechcela vypočúvanie kandidátov hodnotiť, je to podľa nej záležitosť parlamentu a ústavnoprávneho výboru.uviedla.Bývalých politikov na ústavnom súde by minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nevnímal ako problém.vyhlásil pre TASR minister.Podľa člena Súdnej rady SR Branislava Jablonku by ústavný súd by mala tvoriť zmes ľudí.dodal.Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal k Ficovej kandidatúre na ústavného sudcu žiadne stanovisko. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že Fico podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko výboru nie je. Opozícia mu vyčíta, že nemá dostatočnú prax. Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Fico pochybnosti o svojej praxi odmieta, počas vypočúvania uchádzačov uviedol, že je na výbore, aby určil, kto spĺňa a nespĺňa podmienky na kandidatúru.