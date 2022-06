Vozidlo dopravnej zdravotnej služby, ktoré prevážalo 95-ročnú ženu, sa zrazilo s kamiónom (foto)

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nočná dopravná nehoda dvoch vozidiel na ceste I/11 v Žiline mala tragické následky pre 95-ročnú ženu, ktorá po prevoze do nemocnice zomrela. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Žena bola pasažierkou vo vozidle dopravnej zdravotnej služby, ktoré šoféroval 53-ročný vodič."Pri odbočovaní do žilinskej mestskej časti Vranie sa z doposiaľ nezistených príčin zrazil s nákladným motorovým vozidlom Mercedes s návesom, ktoré viedol 50-ročný vodič v smere od Kysuckého Nového Mesta," priblížil priebeh nehody Moravčík.95-ročná spolujazdkyňa z vozidla Volkswagen zraneniam po prevoze do nemocnice podľahla, 53-ročný vodič utrpel zranenia s presne nezistenou dobou liečenia."Alkohol u vodičov vykonanými dychovými skúškami zistený nebol. V súvislosti s touto tragickou dopravnou nehodou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu usmrtenia," dodal Moravčík s tým, že ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.