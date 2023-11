Vplyv alternatívnych médií na verejnú mienku a právny štát nemožno podceňovať, upozornila TIS

Sme náchylní k nepodloženým teóriám

13.11.2023 (SITA.sk) - Nezisková organizácia Transparency International Slovensko TIS ) upozorňuje na alternatívne médiá, ktoré formujú verejnú mienku aj v oblasti korupcie či právneho štátu. Z obsahovej analýzy TIS a reprezentatívneho prieskumu uskutočneného agentúrou Focus v polovici októbra na vzorke 1 014 respondentov vyplýva, že dopad týchto médií na verejnú mienku a kvalitu demokracie nemožno podceňovať.Prieskum ďalej ukázal vysokú mieru náchylnosti obyvateľov k „sprisahaneckým či prinajmenšom nepodloženým teóriám". Až 60 percent opýtaných sa stotožňuje s názorom, že prezidentka Zuzana Čaputova zastupuje zahraničné záujmy, takmer 60 percent verí, že špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica slúži politickým záujmom a taktiež, že súd bol ovplyvnený mediálnym tlakom pri rozhodovaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Až 45 percent respondentov prieskumu verí, že bývalý policajný prezident Milan Lučanský nespáchal samovraždu a taktiež, že zmanipulovanie septembrových parlamentných volieb bolo reálne.„Témy korupcie a právneho štátu sa v prostredí dezinfoscény výraznejšie presadili až po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v roku 2018. Značnú prioritu, ktorú v alternatívnych médiách ako Hlavné správy, Hlavný denník a Extra plus získavali, potvrdzuje aj prehľad počtu článkov o danej téme z mediálneho archívu služby Mediaboard," informovala TIS.Dodáva, že vzťahu sudkyne Pamely Záleskej a novinárky Moniky Tódovej sa tieto médiá venovali oveľa viac ako štandardné médiá. Aj napriek intenzite pokrývania viacerých tém z pohľadu alternatívnych médií sa však podľa organizácie len v minimálnej miere venovali vlastným zisteniam alebo investigatívnej práci.„Publikovali nepodložené teórie a konšpirácie, fakty spochybňovali otázkami alebo komentovali informácie, ktoré priniesol niekto iný," dodala TIS.Organizácia ďalej priblížila, že alternatívne médiá doslovne a nekriticky preberali statusy opozičných politikov zo sociálnych sietí. Nekriticky prebrali napr. tvrdenia o možnom falšovaní volieb, ktoré šírilo hnutie Republika alebo strana Smer - sociálna demokracia Smer-SD ).„Overovanie tvrdení politikov by pritom malo byť základnou náplňou novinárskej práce. Alternatívne médiá však spája absencia novinárskych metód práce, nehlásia sa ani k etickému kódexu Slovenského syndikátu novinárov , nedodržiavajú základné štandardy žurnalistiky, ako je vyváženosť spravodajstva či nestrannosť," pripomína TIS.V prípade policajného exprezidenta Lučanského alternatívne médiá „konšpirovali" o politickej vražde, prezentovali ho ako hrdinu či martýra a mal stáť v ceste mocenským záujmom vlády.TIS poukázala aj na to, že strana Smer-SD v auguste zaplatila za mediálne služby, ktoré neboli bližšie špecifikované, 14-tisíc eur vydavateľovi Extra plus - Mayer medii, ktoré vlastní šéfredaktorka a bývalá asistentka poslancov strany HZDS Lenka Mayerová.„Titulnú stranu augustového vydania pritom dostal k dispozícii kandidát Smeru-SD a z korupcie obvinený policajný exprezident Tibor Gašpar (Smer-SD)," upozornila organizácia.