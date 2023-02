Vplyv ruského oligarchu a zakladateľa Vagnerovcov Prigožina sa podľa analytikov znižuje

10.2.2023 (SITA.sk) - Vplyv ruského oligarchu a zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina sa podľa analytikov oslabuje. Jedným zo znamení môže byť aj to, že Vagnerovci ukončili nábor do svojich radov medzi väzňami. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Analytici naznačili, že Prigožin bol čoraz významnejšou postavou v údajnom boji o moc v Kremli, pričom jeho opakovaná a čoraz otvorenejšia kritika ruskej armády sa považovala za odraz tohto javu. Najnovšie informácie týkajúce sa náboru trestancov z ruských trestaneckých kolónií nasledujú po údajnom odmietnutí zo strany predstaviteľov ruských bezpečnostných služieb.Odborník na národnú bezpečnosť Dmitri Alperovitch konštatuje, že situácia ukazuje, že spojencovi ruského vodcu Vladimira Putina „pristrihli krídla“. Vyjadril sa tak na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter pri článku denníka Financial Times, v ktorom bývalý vysokopostavený ruský predstaviteľ uviedol, že Prigožinov vzostup sa už zastavil a „zle to pre neho skončí“.