Vraha senátora Roberta F. Kennedyho odporučili prepustiť z väzenia

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Kalifornská rada pre podmienečné prepustenia hlasovala za prepustenie vraha senátora Roberta F. Kennedyho z väzenia. Sirhán Bišára Sirhán je pre vraždu brata prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1968 vo väzení 53 rokov.Posledné slovo však bude mať až kalifornský guvernér Gavin Newsom, ktorý rozhodne, či prepustenie podporí, zvráti alebo ho upraví.Dvojčlenný panel, pred ktorým sa Sirhán v piatok ukázal, uviedol, že sa javí ako iný muž, a to dokonca aj v porovnaní s predošlým stretnutím z roku 2016.Rada rozhodla, že 77-ročný Palestínčan z Jordánska už nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť, zapojil sa do viac ako 20 programov, okrem iného do lekcií zvládania hnevu či stretnutí anonymných alkoholikov, a navštevoval ich aj počas pandémie koronavírusu.Dvaja synovia zosnulého Kennedyho - Douglas a Robert Jr. podporili prepustenie Sirhána, hoci ich ďalší šiesti súrodenci sú proti tomu.Sirhán sa pokúšal o podmienečné prepustenie 16-krát. Ak ho naozaj prepustia na slobodu, bude musieť pol roka žiť v prechodnom domove, chodiť na terapiu aj do programu o nadmernom užívaní alkoholu.Demokratického senátora a nádejného prezidentského kandidáta Roberta F. Kennedyho smrteľne postrelili v hoteli Ambassador v Los Angeles v júni 1968. Päť ľudí pri incidente tiež utrpelo zranenia.Sirhána, ktorý trvá na tom, že si streľbu nepamätá a predtým pil alkohol, uznali vinným z vraždy prvého stupňa. Sprvu ho odsúdili na trest smrti, v roku 1972 to znížili na doživotie.