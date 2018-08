Vrahovi Madsenovi po útoku spoluväzňa povolili zmenu väzníc

Na archívnej snímke z 30. apríla 2008 vynálezca Peter Madsen stojí vo vnútri ponorky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 17. augusta (TASR) - Dánskemu vynálezcovi Petrovi Madsenovi, odsúdenému na doživotie za brutálnu vraždu švédskej novinárky Kim Wallovej vo svojej ponorke, povolili presťahovanie do iného väzenia po tom, čo naňho zaútočil spoluväzeň. Pre dánsky denník B.T. to uviedla Madsenova obhajkyňa Betina Haldová-Engmarková, ktorú v piatok citovala agentúra DPA.Madsenovi umožnia zmenu väzníc hneď, ako sa nájde voľné miesto vo väzenskom zariadení.Engmarková podala žiadosť o presťahovanie Madsena (47) po tom, čo ho v stredu 8. augusta vo väznici Storström do tváre udrel mladší spoluväzeň. Madsena v nemocnici ošetrili a po krátkom čase aj prepustili.Obhajkyňa požiadala o presťahovanie svojho klienta do väznice Herstedvester, kde si tresty odpykávajú páchatelia sexuálnych zločinov a obzvlášť nebezpeční kriminálnici. Je pokladaná za bezpečnejšiu pre tých väzňov, ktorí sa dostali do problémov so spoluväzňami práve pre druh svojho trestného činu.Útok sa odohral takmer presne rok po tom, čo Madsen večer 10. augusta 2017 na palube vlastnoručne zostrojenej ponorky neďaleko kodanského prístavu zavraždil Wallovú, švédsku novinárku na voľnej nohe. Žurnalistku mučil a jej mŕtvolu potom rozštvrtil a hodil do mora.V apríli tohto roka ho trojčlenná porota odsúdila na doživotie, keď sa priznal k rozštvrteniu tela a hodenia jeho častí do mora.Madsen sa odvolal proti dĺžke trestu, pojednávania v rámci odvolacieho procesu sa majú konať 5., 12. a 14. septembra.