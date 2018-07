Vranovská nemocnica investuje do prístavby, pôrodnice či technológií

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 6. júla (TASR) – Vranovská nemocnica v rámci eurofondov vybuduje prístavbu, zmodernizuje pôrodnicu či nakúpi medicínske technológie. Ide o plány, ktoré by mala zrealizovať v najbližších troch rokoch. Využije na to nenávratný finančný príspevok. Celková plánovaná výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice sa vyšplhá na takmer 4,7 milióna eur.Ako informovala Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie prejde rozsiahlou prestavbou. Doterajšiu pôrodnú sálu nahradia pôrodné izby.vysvetlil riaditeľ nemocnice Eugen Lešo. Budúce mamičky v nich budú môcť mať sprievod. V rámci rekonštrukcie zároveň vynovia obslužné priestory oddelenia.Nemocnica v rámci dotácie vybuduje novú prístavbu a rozšíri tak plochu oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Jej súčasťou bude aj takzvaná infekčná sekcia s novými lôžkami, ktoré budú umiestnené v izolačných boxoch s filtrom pre personál, samostatnou toaletou a sprchou.podotkol riaditeľ.V rámci priestorov OAMIS vytvoria aj vstupnú ambulanciu. Časť lôžok sa tiež presunie zo súčasných do nových priestorov.vysvetlila Fedáková.Nemocnica plánuje tiež nakúpiť nové medicínske technológie, ktoré nahradia tie staršie.vymenovala Fedáková. Operačné sály získajú podľa jej ďalších slov nové zariadenia, najmä moderné operačné stoly. V nemocnici pribudnú aj monitory vitálnych funkcií, anestéziologické prístroje a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu, laparoskopická veža či 20 elektricky polohovateľných lôžok a ďalšie špeciálne lôžka.