Vráskavec dlhoplutvý sa zatúlal do vôd pri Montreale, zrejme zablúdil pri hľadaní potravy (video)

Veľryba zrejme zablúdila

Záchranný tím nebude musieť zasiahnuť

1.6.2020 - Do vôd pri Montreale, stovky kilometrov od jeho prirodzených miest výskytu, sa zatúlal vráskavec dlhoplutvý. Obrovskú veľrybu, ktorej vek je podľa odhadov dva až tri roky, spozorovali cez víkend v Rieke svätého Vavrinca pred panorámou kanadskej metropoly.Je to pravdepodobne tá istá veľryba, ktorú videli už niekoľko dní predtým v blízkosti mesta Quebec, uviedla Marie-Eve Mullerová, hovorkyňa organizácie Group for Research and Education on Marine Mammals (GREMM).Podľa jej údajov zviera zrejme zablúdilo pri hľadaní potravy.Je navyše možné, že vráskavec sa zdrží vo vodách Montrealu aj niekoľko mesiacov. Pre tamojšie vodné toky a kanály sa mu však už pravdepodobne nepodarí dostať po rieke ďalej na západ.Nie je ale nutné, aby zasiahol záchranný tím a dostal ho späť do jeho prirodzenej oblasti výskytu."Momentálne je veľryba zdravá, stravuje sa prirodzeným spôsobom. Najlepšie je nechať prírode voľnú ruku," uviedla Mullerová. Zároveň vyjadrila nádej, že sa zviera samo od seba rozhodne "odplávať späť za vlastnými".