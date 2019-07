Vražda dievčaťa vyvolala v Rumunsku hnev a protesty

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 28. júla (TASR) - Niekoľko tisíc protestujúcich sa v sobotu zhromaždilo v rumunskej metropole Bukurešť v súvislosti s prípadom vraždy 15-ročného dievčaťa, ktoré trikrát telefonovalo na tiesňovú linku, kde ohlásilo svoj únos a poskytlo aj informácie o mieste svojho zadržiavania. Za tento prípad už prepustili policajného šéfa.Kritici obviňujú predstaviteľov orgánov, že nebrali telefonáty vážne a nakoniec reagovali príliš neskoro, takže tínedžerku nezachránili. Obeť bola identifikovaná iba krstným menom Alexandra, napísala tlačová agentúra AFP.Demonštranti skandovali heslo "Neschopní!" a nahnevane vyzývali vládu, aby odstúpila. Ľudia v sobotu večer tiež kládli kvety a zapaľovali sviečky pri provizórnom pomníku pred ministerstvom vnútra.Prokuratúra v sobotu oznámila, že do väzby vzali 65-ročného podozrivého - po tom, čo vyšetrovatelia prehľadávajúci jeho dom a záhradu našli ľudské pozostatky a šperky patriace dievčaťu.Podozrivý trvá na svojej nevine a tvrdí, že sa s tínedžerkou nikdy nestretol, ale nedokázal vysvetliť, prečo použila jeho telefón, uviedol jeho advokát.Minister vnútra Nicolae Moga v piatok večer oznámil, že odvolal policajného šéfa Ioana Budu, lebo v prípade "treba urobiť drastické a zásadné opatrenia". Vraždy vyvolala vo verejnosti veľké pobúrenie.Dievča uniesli v stredu 24. júla, keď stopovalo domov do obce Dobrosloveni v južnom Rumunsku, povedala polícia.Vo štvrtok ráno sa tínedžerke podarilo trikrát zatelefonovať na núdzovú linku 112 a poskytnúť aj stopy, ktoré mali priviesť políciu na miesto, kde ju zadržiaval vodič auta, čo ju vzal ako stopárku.Dievča kričalo "Už ide! Už ide!", potom sa telefón odmlčal a bol vypnutý, opísal novinárom situáciu Buda ešte pred svojím odvolaním.Policajti prehľadali tri budovy, kým konečne našli dom, kde bola obeť zadržiavaná - vyše 12 hodín po jej telefonátoch.Polícia potom žiadala o povolenie na domovú prehliadku, ktoré však v naliehavých situáciách nie je potrebné, a čakala až do svitania, kým vošla do domu - 19 hodín po poslednom telefonáte Alexandry.Demonštranti na sobotňajšom zhromaždení obvinili vládnucich sociálnych demokratov, že spornými reformami, ostro kritizovanými aj Bruselom, oslabujú orgány činné v trestnom konaní.povedal pre agentúru AFP 55-ročný protestujúci Cristian Nan.Stredopravicovo orientovaný prezident Klaus Iohannis už skôr vyhlásil, že "rezignácie všetkých, čo tento prípad s takými tragickými následkami nezvládli, sú povinné".Polícia je presvedčená, že druhú tínedžerku, ktorej rodičia nahlásili jej nezvestnosť v rovnakej oblasti pred troma mesiacmi, zrejme zavraždil ten istý muž.