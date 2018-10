Vražda novinárky v Bulharsku: Podozrivý muž zatiaľ zostáva vo väzbe

Podozrivý zo znásilnenia a vraždy bulharskej televíznej moderátorky Viktorije Marinovovej Severin Krasimirov pred prvým vypočutím na súde v bulharskom meste Ruse 19. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 19. októbra (TASR) - Bulharský súd v piatok rozhodol, že muž podozrivý zo znásilnenia a vraždy televíznej novinárky zostane vo väzbe až do súdneho procesu. Informovala o tom agentúra AP.Podozrivý, 21-ročný Severin Krasimirov, v piatok pri príchode na súd v Ruse, pred novinármi priznal, že zabil novinárku Viktoriju Marinovovú. Dodal, že to nemal v úmysle.Vyhlásil:Povedal tiež, že prijme akýkoľvek trest, dokonca aj doživotné väzenie.Zopakoval, že pred útokom na mladú ženu bol na večierku, kde vypil veľa alkoholu a užil drogy, kvôli čomu si takmer nič nepamätá.Podozrivého Krasimirova zadržala 9. októbra nemecká polícia v meste Stade na severe Nemecka, kde žije jeho matka. Nemecko ho do Bulharska vydalo v stredu.Bulharská prokuratúra voči Krasimirovovi vo štvrtok vzniesla obvinenie zo znásilnenia a úmyselnej vraždy.Samotný páchateľ pred súdom vyslovil želanie, aby naňho uvalil väzbu, pretože sa údajne obáva o svoj život.Vzneseniu obvinenia predchádzal štvorhodinový výsluch, ktorého podrobnosti ešte neboli zverejnené.Telo 30-ročnej novinárky sa našlo 6. októbra na nábreží Dunaja v severobulharskom meste Ruse, kde pracovala pre regionálnu televíznu stanicu TVN. Pred smrťou bola znásilnená a surovo zbitá. Smrť nastala zrejme v dôsledku úderov do hlavy a uškrtenia.