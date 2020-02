Vražda premiéra Palmeho je možno o krok bližšie k vyšetreniu, v prípade chcú vzniesť obžalobu

Prokurátor chce vzniesť obžalobu

Zločin ostal nevyriešený

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nevyriešená vražda bývalého švédskeho premiéra Olofa Palmeho spred 34 rokov je možno o krok bližšie k vyšetreniu.Tvrdí to vyšetrujúci prokurátor Krister Petersson, ktorý si je podľa vlastných slov istý, že "dokáže vysvetliť, čo sa stalo a kto je za to zodpovedný".V rozhovore pre švédsku vysielaciu spoločnosť SVT sa tiež vyjadril, že jeho cieľom je v prvej polovici roka 2020 v prípade vzniesť obžalobu. Nemenoval však žiadnych podozrivých ani nestanovil dátum, kedy by mohol oznámiť obžalobu.Palmeho zastrelili 28. februára 1986, keď spolu s manželkou Lisbeth odchádzali z kina v Štokholme. Žena pri útoku utrpela zranenia a strelca neskôr identifikovala ako Christera Petterssona, ktorého najprv odsúdili za Palmeho vraždu, no odvolací súd ho oslobodil a zločin tak ostal nevyriešený. Pettersson zomrel v roku 2004 vo veku 57 rokov.