VRAŽDA V RUSKEJ ŠKÔLKE: Opitý vtrhol do triedy a dobodal dieťa

Moskva 31. októbra (TASR) - Opitý muž v Rusku vtrhol do materskej školy a nožom zabil šesťročného chlapca. Vražda sa odohrala vo štvrtok v meste Narjan-Mar na severe európskej časti Ruska. Útočníka vzali do väzby, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).Podľa neho muž vtrhol do škôlky v čase, keď deti odpočívali." uviedol Sledkom.Útočníka identifikoval ako 36-ročného miestneho obyvateľa, ktorý bol pod vplyvom alkoholu.Orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenia aj voči "", a to za "".Mesto Narjan-Mar je administratívnym centrom Neneckého autonómneho okruhu.