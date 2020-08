Vraždiacemu tínedžerovi z Kenoshe hrozí doživotie, právnik sa skutok snažil otočiť na sebaobranu

Údajne konal v sebaobrane

Agenti vraj našli v Blakeovom aute nôž

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prokuratúra vo štvrtok obvinila 17-ročného mladíka z Illinois v súvislosti so zabitím dvoch ľudí a postrelením tretieho v meste Kenosha vo Wisconsine.Kyle Rittenhouse čelí piatim obvineniam, vrátane úmyselnej vraždy prvého stupňa, vraždy prvého stupňa z nedbanlivosti a tiež menšiemu previneniu za držbu zbrane maloletým. Biely tínedžer, ktorý s poloautomatickou zbraňou spolu s ďalšími ozbrojencami hliadkoval v uliciach mesta, kde sa konali protesty proti policajnému násiliu a rasizmu, v prípade odsúdenia za úmyselnú vraždu čelí doživotnému väzeniu.Utorková streľba, ktorej veľkú časť sa podarilo zachytiť na mobilný telefón, a nedeľné postrelenie 29-ročného čierneho otca šiestich detí Jacoba Blakea políciou spravili z Kenoshe nové epicentrum protestov proti rasizmu, ktoré Spojenými štátmi zmietajú od májového zabitia Georgea Floyda v rukách minneapoliských policajtov.Rittenhouse zabil 36-ročného Josepha Rosenbauma z Kenoshe a 26-ročného Anthonyho Hubera zo Silver Lake. Postrelený je 26-ročný Gaige Grosskreutz z West Allis, ktorý sa zotavuje po operácii.Rittenhouse podľa prokuratúry a videozáznamov najprv zabil Rosenbauma, ktorý ho prenasledoval na parkovisko a pokúšal sa mu vziať zbraň. Odtiaľ ušiel, no prenasledovala ho skupina ľudí, ktorí kričali, že práve niekoho zastrelil. Hubera trafil do hrudníka, keď sa mu zrejme tiež pokúšal vziať zbraň. Grosskreutza, ktorý sa podľa prokuratúry javil, akoby mal zbraň, napokon trafil do ramena. Rittenhousov právny zástupca tvrdí, že jeho klient konal v sebaobrane.Otázkam v súvislosti s incidentom sa pritom nevyhli ani miestni policajti, ktorí podľa svedkov a tiež videa nechali mladého strelca s rukami nad hlavou a zbraňou na ramene len tak odkráčať, napriek tomu, že na nich ľudia kričali, že strieľal, a zadržali ho až na druhý deň. Šerif okresu Kenosha David Beth tento prešľap pripísal chaosu na mieste.Video, ktoré vzniklo ešte pred streľbou, ukazuje, ako policajti ozbrojeným civilistom podávajú vodu a ďakujú im za pomoc, pričom jeden z prítomných ozbrojencov je aj Rittenhouse.Kylea Rittenhousea z Antiochu v Illinois, asi 24 kilometrov od Kenoshe, vzali do väzby v Illinois a na piatkové pojednávanie o jeho vydaní do Wisconsinu mu pridelili verejného obhajcu. Podľa wisconsinského práva pritom tamojšie súdnictvo s každým vo veku 17 a viac rokov zaobchádza ako s dospelým.Ulice Kenoshe boli vo štvrtok podľa agentúry AP pokojné. Protesty v meste vypukli po spomínanom postrelení Afroameričana policajtmi. Streľbu na Jacoba Blakea zaznamenal na mobilný telefón náhodný svedok. Policajti na 29-ročného muža sedemkrát vystrelili, keď sa naklonil do svojho SUV, zatiaľ čo vnútri sedeli jeho tri deti. Podľa právneho zástupcu jeho rodiny je Blake po incidente paralyzovaný a potreboval by zázrak, aby niekedy znovu chodil.V stredu tiež úrady identifikovali policajta, ktorý od chrbta vystrelil na Blakea. Je ním veterán tamojšieho policajného zboru Rusten Sheskey. Agenti vraj neskôr na podlahe na vodičovej strane Blakeovho auta našli nôž, no neuviedli, že by sa ním niekomu vyhrážal. Svedok streľby sa tiež vyjadril, že počul policajtov kričať, aby Blake odhodil nôž, no žiadny vraj v jeho rukách nevidel.Online súdne dokumenty okresu Kenosha uvádzajú, že prokuratúra Blakea 6. júla obvinila zo sexuálneho napadnutia, nepovoleného vstupu na cudzí pozemok a výtržníctva v súvislosti s domácim násilím. Nasledujúci deň vydali príkaz na jeho zatknutie.