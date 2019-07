VRAZIL DO NEJ A SPÚTAL JU: Rakúska triatlonistka unikla únoscovi

Triatlonistka Nathalie Birliová. Foto: Facebook/Nathalie Birli Foto: Facebook/Nathalie Birli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. júla (TASR) - Rakúska polícia vo štvrtok oznámila, že 27-ročnej žene sa podarilo ujsť únoscovi, ktorý do nej vrazil autom, spútal ju páskou a zadržiaval ju vo svojom dome štyri hodiny. Informovala o tom agentúra AP.Nathalie Birliová, ktorá sa venuje triatlonu, išla v utorok na bicykli na poľnej ceste pri obci Kumberg ležiacej približne 15 kilometrov severne od Grazu, keď do nej muž vrazil autom, pričom jej zlomil ľavú ruku, uviedol na svojej webovej stránke týždenník Spiegel.Únosca ju potom spútal a zakryl jej oči. V rozhovore pre noviny Kronen Zeitung povedala, že na chvíľu stratila vedomie a keď sa zobudila, bola nahá a pripútaná ku kreslu. Potom ju prinútil piť alkohol, pokúsil sa ju udusiť a nútil ju vojsť do vane so studenou vodou. Birliovej, ktorá má 14-týždňového syna, sa však podarilo získať si mužovu dôveru a presvedčiť ho, aby ju prepustil.Únoscu v stredu zatkli. Podľa polície nemá záznam v trestnom registri.