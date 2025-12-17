|
Všeobecná zdravotná poisťovňa si v prepoisťovacej kampani medziročne polepšila takmer o 19 %
Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, tento rok podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou získala viac než 31-tisíc nových ...
17.12.2025 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, tento rok podľa údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou získala viac než 31-tisíc nových poistencov. Zároveň, v medziročnom porovnaní zaznamenala o takmer 19 % nižší odliv poistencov. Celkovo, podľa správy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od 1. 1. 2026 zmení svoju zdravotnú poisťovňu 124 067 poistencov.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) tento rok získala 31 746 nových poistencov, pričom minulý rok to bolo 22 528 nových poistencov, čo znamená medziročne o 9 218 viac. V porovnaní s minulým rokom zaznamenala o takmer 19 % nižší odliv poistencov.
"Výsledky prepoisťovacej kampane vnímam ako úspech. Medziročné zlepšenie na úrovni takmer 19-tich % je významné. Je zároveň dôkazom, že kroky, ktoré VšZP prijala, sú správne. Za týmto úspechom stoja efektívne opatrenia, otvorená komunikácia, ako aj komplexnosť služieb, ktorú najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku svojim poistencom poskytuje. Priazeň takmer 3 miliónov poistencov si zaslúžime faktami, nie sľubmi. Máme najstarší a najnáročnejší kmeň poistencov s vážnymi diagnózami. Vykazujeme najvyšší počet schválených žiadostí o lieky na výnimku. My sme tu pre poistencov v každom veku a s každou diagnózou. To je naša filozofia a tým sa odlišujeme," vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
Prepoisťovacia kampaň stojí všetky tri zdravotné poisťovne každoročne milióny eur, ktoré by mohli byť využité užitočnejšie.
"Tieto peniaze sa dajú využiť oveľa lepšie. Sme za systémovú zmenu. Nejde však len o vysoké výdavky na marketing, ale netreba zabúdať ani na výdavky na dohodárov, ktorí sú na prepoisťovanie využívaní. VšZP vynakladá na marketing najmenej prostriedkov spomedzi zdravotných poisťovní. Minuloročné náklady sa pohybovali iba na úrovni 0,98 eura na jedného poistenca, čo je niekoľkonásobne menej ako u konkurencie,” vyjadril sa generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Rok 2025 bol pre VšZP rokom potvrdenia, že opatrenia, ktoré prijala v roku 2024, majú dlhodobý efekt. Hospodárenie prekonalo pôvodné predpoklady a oproti minulému roku zaznamenala významné zlepšenie. Dosiahla finančnú stabilitu, ktorá umožňuje investovať viac zdrojov do zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a zároveň poisťovňa vstúpi do roku 2026 v dobrej kondícii. Vďaka zásadným opatreniam už poisťovňa v rokoch 2024 a 2025 hospodárila bez potreby dofinancovania. Predchádzajúci rok poisťovňa dosiahla zisk 10 miliónov eur a tento rok opäť očakáva dosiahnutie zisku. VšZP svoje zdroje transparentne vracia do systému, v prospech svojich poistencov.
