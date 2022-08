Všetko o klimatizácii, čo ste potrebovali vedieť

Klimatizované autá aj interiéry sú počas leta pohodlným spôsobom ako prežiť najväčšie horúčavy. Ako klimatizácia funguje a ako ju treba plánovať, respektíve kde všade je možné klimatizáciu umiestniť?

Fungovanie klimatizácie v pár jednoduchých krokoch

Základnou funkciou klimatizácie je tvorba chladného vzduchu, ktorý slúži na zlepšenie vzduchu v miestnosti. V prvej fáze klimatizácia funguje na takom princípe, že chladiace pary sú privedené do kompresora, kde sú stlačené. Následne sa tieto pary chladiaceho média dostávajú do kondenzora, kde sú ochladzované okolitým vzduchom.

Posledná fáza procesu pozostáva z toho, že kvapalina z kondenzovaných pár chladiaceho média je transportovaná cez kapiláru alebo expanzný ventil. Za ním dochádza k prudkému zníženiu tlaku a teploty. Ďalej médium pokračuje do výparníka. Kvapalina vďaka takýmto podmienkam začína odparovanie a tým aj odoberá teplo z priestoru výparníka. Studený vzduch je potom už len distribuovaný do miestnosti pomocou ventilátora. Chladivo v plynom skupenstve sa potom recirkuluje späť do kompresora.

Kde najvhodnejšie umiestniť klimatizáciu?

Základom pre vhodnú montáž klimatizácie, aby plnila svoju funkčnosť je využiť služby odborníka. Odborník totiž disponuje dostatočnými praktickými znalosťami a preto vám vie odporučiť najvhodnejšie miesto na umiestnenie klimatizácie, prípadne vám dokáže odporučiť aj konkrétny model pre vaše potreby a preferencie. Umiestnenie však vo veľkej miere záleží aj od modelu, ktorý ste si vybrali.

Napríklad multisplitový systém si vyžaduje omnoho väčší priestor, pretože pozostáva z viacerých samostatných jednotiek do viacerých miestností. Čo sa týka umiestnenia, vnútorná jednotka by nemala byť inštalovaná kompletne ku stropu a zariadenie musí mať okolo seba dostatok priestoru pre prúdenie vzduchu. Vo všeobecnosti sa udáva, že by mala jednotka disponovať 15-20 cm priestoru z každej strany.

Zo stránky úspornosti je dôležité, aby bola vnútorná jednotka dostatočne blízko k vonkajšej.

Umiestnenie vnútornej jednotky klimatizácie by nemalo byť v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, či napríklad nie je vhodné ju umiestniť na miesta s celodenným priamym slnečným žiarením. Aj takto môžete podporiť fungovanie klimatizácie a pritom znížiť spotrebu elektrickej energie.