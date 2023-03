Všetko sa točí okolo kvality a ľudí

To, aká kvalitná je vaša služba klientom, závisí vo vašej spoločnosti od ľudí. Kontrolujú už skontrolované komponenty, kde hrozí riziko chybovosti. Kde hľadáte šikovných ľudí?

Pôsobíte prevažne v automobilovom priemysle, kde je dôležitá precíznosť a spoľahlivosť v procesoch i v ľuďoch. Aké základné predpoklady by mal mať uchádzač o zamestnanie, povedzme na pozíciu kontrolóra kvality, u vás?

Nie každý uchádzač o zamestnanie má ideálne vzdelanie pre pozície, ktoré ponúkate. Je možné napríklad z pekára "urobiť" špičkového kontrolóra kvality v automotive alebo chemickom priemysle?

Pandémia kovidu nás zatvorila doma, odkiaľ mnohí mohli vykonávať svoju prácu. Pri vašich zamestnancoch to však možné nebolo. Ako ste riešili stav, kedy bolo prvoradé zdravie ľudí?

Mnoho ľudí prišlo počas pandémie o svoju prácu - smeroval ich záujem aj k vám?

Ostali vám "pandemickí" zamestnanci verní aj po odznení kovidu?

Môžete nazvať situácie počas kovidu - z vášho pohľadu a v súvislosti s dopadom na váš biznis - za krízovú? Mnohí rástli...

Jednu nepriaznivú situáciu vystriedala neočakávane druhá - konflikt na Ukrajine. Sú Ukrajinci súčasťou vášho tímu zamestnancov?

Povaha Ukrajincov verzus Slováci - viete popísať nejaké špecifiká, ktoré vás prekvapili? Vychádzajú spolu? Akých predsudkov sme sa nezbavili a naopak, ktorých áno?

Aký je pomer mužov a žien, ktorí pochádzajú z Ukrajiny (ČR a SR)?

Sú zahraniční pracovníci pevnou súčasťou tímu, alebo ich zotrvanie u vás/aj v SR závisí od situácie u nich doma?

Top výzvou v automotive je e-mobilita. Aké nároky sú v tejto súvislosti na zamestnancov kladené?

Na záver – aký je dopad konfliktu na Ukrajine na vás ako spoločnosť?

31.3.2023 (SITA.sk) -V dnešnej dobe je veľmi problémové nájsť kvalifikovaný personál na zabezpečenie kontrolných činnosti a musíme tak loviť aj v profesiách mimo škály našej práce. Pri nábore zamestnancov využívame rôzne dostupné kanály a metódy. Pracujeme s komunikačnými prostriedkami, ktoré sú im prirodzené. Napríklad v tlači sa osvedčili inzeráty, v online prostredí môžeme zatraktívniť našu ponuku prostredníctvom fotografií, videí. Nových ľudí sa snažíme zaujať aj cez našu náborovú platformu, ktorú nájdu na stránkach firmy a môžu si ju stiahnuť aj do telefónu. Doba je rýchla a už nestačí mať na dverách vyvesený oznam s ponukou práce.Bezpochyby zmysel pre poriadok, detail, precíznosť, odolnosť voči monotónnej práci, logické myslenie, farbocit, maximálnu zodpovednosť za to, čo pustí z ruky. Rovnako schopnosť zvládať svoju prácu, ktorá vyžaduje rozvahu v prostredí, kde sa očakáva rýchlosť a stopercentná kvalita.Všetko je možné, pokiaľ sa ľudia majú chuť vzdelávať a vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Spomínal som už na začiatku, že sa snažíme osloviť široké spektrum uchádzačov. Prax ukázala, že až 90 percent kandidátov nemá skúsenosti s prácou v kvalite alebo pracovali v úplne iných odvetviach. Musíme byť flexibilní, efektívni a presní. Keď už u nás uchádzač o zamestnanie prejde vstupným pohovorom, naši špecialisti ho posadia rovno do lavíc Školy kvality. Je to projekt, ktorý vzdeláva ľudí na rôznych úrovniach riadenia a procesov. Forma i obsah školy sú nastavené tak, aby to, čo potrebujeme od našich zamestnancov v službe pre klienta, pochopili na dvesto percent a rovnako vedeli vykonať prakticky. Pracujeme s ľuďmi, ktorí pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia, s ľuďmi rozličných profesií, odlišnými komunikačnými schopnosťami, pracovnými návykmi, rôzneho vzdelania i veku. Musíme byť kreatívni a odborní zároveň.K tejto situácii sme sa postavili zodpovedne. Snažili sme sa zabezpečiť potrebné ochranné prostriedky nevyhnutné na ochranu zdravia. Zdravotnícke rúška sa zo dňa na deň stali "podpultovým tovarom" a ich cena stúpla niekoľkonásobne. Túto situáciu sme vyriešili flexibilne a efektívne – jednoducho naše kolegyne z administratívy sa z hodiny na hodinu dokázali transformovať z účtovníčok na krajčírky a zabezpečili dostatočne množstvo rúšok pre našich kontrolórov.Áno, máte pravdu, veľa ľudí prišlo o prácu hlavne v gastro sektore. Práve z tejto oblasti tvorilo až 90 percent uchádzačov o prácu, o ktorých rekvalifikáciu sa postarali naši kolegovia v rámci Školy kvality.Paradoxne áno. Približne tretina pracovníkov z gastro sektoru ostala pracovať u nás na kvalite a do svojej pôvodnej práce sa už nevrátila. Aj napriek krízovej situácii, ktorú prežívali osobne i profesijne, našli u nás istotu a stabilitu, čo bolo pre nich ako aj pre nás, ako firmu, veľmi dôležité.Začiatok pandémie bol pre nás veľmi zlý. Počas mesiaca ostalo až 75 percent pracovníkov doma. Po uplynutí takmer polroka od začiatku pandémie sa u nás začala situácia radikálne meniť a veľmi rýchlo sme sa vrátili na čísla spred pandémie. Začali sme prudko rásť, za čo vďačíme veľmi dobrej flexibilite, ktorej nás naučilo práve toto "choré" obdobie. Naša spoločnosť narástla vtedy o 30 percent a stali sme sa tak najväčšími poskytovateľmi služieb v segmente na Českom a Slovenskom trhu.Ukrajinci sú už prirodzenou súčasťou tímu našich zamestnancov.Ukrajinskí pracovníci majú podobnú mentalitu ako tí slovenskí. Sú veľmi pracovití a húževnatí. Jediný problém niekedy spôsobuje jazyková bariéra, avšak kto chce, ten sa dohovorí.Pred vojnou bol pomer ukrajinských pracovníkov približne 80% muži, 20% ženy. Teraz je situácia taká, že približne 60% tvoria ženy a 40% muži.Určite to závisí od aktuálnej situácie u nich. Ale predpokladám, že minimálne 70% týchto ľudí chce zostať na Slovensku aj po vojne.Do akej miery je slovenský pracovný trh závislý od zahraničných pracovníkov? Pribudol Jaguár, čakáme na Volvo - vystačili by sme si bez ľudí z Ukrajiny, Srbska alebo iných krajín?Na začiatku pracovali zahraniční pracovníci na takých pozíciách, na ktorých Slováci pracovať nechceli. Avšak momentálne je problém s pracovnou silou ako taký. Slovensko nie je sebestačné a musíme využívať aj pracovníkov zo zahraničia.V prvom rade musíme ostať flexibilní a efektívni. Plus k tomu sa musíme adaptovať na nové výzvy nastavením pracovného prostredia, procesov i ľuďmi. Všetko je o komunikácii a disciplíne. Pracovné prostredie prispôsobujeme špičkovým štandardom nevyhnutným pre výkon kontroly, pracovníkov školíme na nové systémy spojene s e-mobilitou, nevyhnutná je zvýšená dôslednosť na kvalitu nových technológii...Som presvedčený, že každý, kto sa riadi prirodzenými a základnými hodnotami, medzi ktoré bezpochyby sloboda a humánnosť patrí, v tejto dobe cíti neistotu a veľmi dobre si uvedomuje, ako hlboko vojna ako taká zasiahla do ich osobného i pracovného života. Vojnový konflikt rozleptáva ako emócie, tak i rácio vo všetkých oblastiach žitia a nemusíme byť pritom jeho priamou súčasťou. Robíme našu prácu najlepšie ako vieme a sme hrdí na to, že poskytujeme prácu aj tým ľuďom, ktorí o ňu vo svojej krajine prišli a jednoducho – potrebujú žiť obyčajný pokojný život. Na druhej strane potrebujeme na to, aby sme sa nezabrzdili ako firma, viac cítiť podporu štátu v zmysle rýchlej a adresnej pomoci. Jednoducho flexibilitu a presnosť. Presne to, čo je aj v našom biznise kľúčové, aby sme boli úspešní a odolní aj v krízových časoch.Informačný servis