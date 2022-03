Všetky grandslamové turnaje budú mať zjednotený tajbrejk v rozhodujúcom sete do 10 bodov

Rôzne typy tajbrejkov v rozhodujúcich setoch na grandslamových tenisových turnajoch sú podľa všetkého minulosť. Ich organizátori sa zhodli na zjednotenom tajbrejku, ktorý sa bude hrať v piatom sete u mužov, resp. treťom sete u žien za stavu 6:6 na gemy do počtu desiatich bodov s dvojbodovým rozdielom.

17.3.2022 (Webnoviny.sk) -Novinka nadobudne účinnosť prakticky ihneď, čiže počnúc najbližším podujatím tzv. veľkej štvorky, ktorým bude Roland Garros v Paríží (22. 5. - 5. 6.). Pokračovať sa bude na Wimbledone aj US Open 2022, ako aj na budúcoročnom Australian Open . Potom sa prehodnotí tzv. ročná skúšobná doba."Grandslamová rada sa zhodla, že do pravidiel musíme vniesť celistvosť a poriadok, aby sme zabezpečili čo najväčší zážitok pre hráčov aj divákov," vyjadrili sa zástupcovia grandslamových turnajov.Novinku schválil Výbor pre pravidlá tenisu riadený Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) a vzťahuje sa na všetky grandslamové turnaje vo všetkých súťažiach vrátane kvalifikácií vo dvojhre a štvorhre mužov aj žien, miešanej štvorhre, juniorských súťažiach aj zápoleniach vozíčkarov.Roland Garros bol dosiaľ jediný "grandslam", kde sa nehral v rozhodujúcom sete tajbrejk a zápas sa musel skončiť rozdielom dvoch gemov v prospech niektorého zo súperov. Wimbledon bol úplne špecifický, lebo tam sa v posledných troch rokoch skúšal tajbrejk do sedem bodov, ale až za stavu 12:12 v piatom sete.Takýmto spôsobom Novak Djokovič zdolal Rogera Federera v pamätnom finále pred troma rokmi 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6,13:12 (3). Na US Open sa zasa doteraz využívalo pravidlo o klasickom tajbrejku do sedem bodov aj v piatom sete a na Australian Open sa hral rozhodujúci tajbrejk v podobe tzv. supertajbrejku do 10 bodov.O zmeny v pravidlách sa grandslamové turnaje usilujú už 12 rokov najmä od nezabudnuteľného wimbledonského súboja medzi Američanom Johnom Isnerom a Francúzom Nicolasom Mahutom Neuveriteľný zápas na londýnskej tráve sa vtedy v roku 2010 hral počas troch dní a skončil sa triumfom Isnera 70:68 v piatom sete po 11 hodinách a 5 minútach čistého času.