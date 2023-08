Všetky mačky potrebujú milujúceho majiteľa. Aj tie čierne

1

Premýšľate o zaobstaraní si štvornohého parťáka? – Zvážte v prvom rade možnosť adopcie

Pozitívny vplyv mačiek a psov: domáci miláčikovia vám vnesú radosť do života

Podpora zodpovedného vlastníctva domácich miláčikov a propagácia konceptu pet-friendly kancelárií

1 Údaje pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight, ktorý sa realizoval na populácii Slovenskej republiky vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome mája a júna 2021.

18.8.2023 (SITA.sk) -Na Slovensku chová minimálne jedného psa 39 % ľudí a aspoň jednu mačku nájdeme v 20 % domácností. Významné dni, ktoré s domácimi miláčikmi súvisia, pripadajú na začiatok aj koniec augusta. Tento mesiac si však pripomíname aj desaťtisíce opustených domácich zvierat, ktorým chýba pohodlie a pokoj domova. Spoločnosť Mars, ktorá distribuuje obľúbené značky krmív pre domáce zvieratá, ako sú Pedigree a Whiskas, sa preto dlhodobo venuje podpore túlavých psov a mačiek bez domova, pričom sa zameriava predovšetkým na pomoc zvieracím útulkom a podporu adopcií. To všetko v súlade so svojím cieľom vytvoriť lepší svet pre domáce zvieratá.V našej krajine je v súčasnosti mnoho útulkov za hranicou svojich kapacít a počet adopcií sa stále znižuje. Pritom záchrana a adopcia domácich miláčikov z útulku zlepšuje nielen kvalitu zvieracieho života, ale tiež pomáha útulku tým, že uvoľní potrebné miesto na zachránenie ďalšieho zvieraťa v núdzi. Ďalšou výhodou adopcie maznáčika z útulku je, že zamestnanci zariadenia už poznajú povahu zvieratka, vďaka čomu pomôžu nájsť toho najlepšieho spoločníka, ktorý skvele zapadne do nového domova a životného štýlu majiteľa. Aktuálne majú najmenšiu šancu nájsť nový domov maznáčikovia s čiernou farbou, najhoršie sú na tom čierne mačky. Veľa ľudí si totiž spája čierne mačky s nešťastím a smolou. Pritom bez ohľadu na ich srsť ide, samozrejme, o skvelých domácich miláčikov.Prieskum realizovaný na jar tohto roku v Českej republike v rámci projektu spoločnosti Whiskas #iamacatperson zistil, že najväčšou výhodou pre majiteľov mačiek je úľava od stresu a hlavne každodenná spoločnosť. Až pre 66 % opýtaných ľudí je mačka tiež zdrojom zábavy a väčšina majiteľov sa zhoduje na tom, že vlastníctvo domáceho miláčika zlepšilo nielen kvalitu ich života, ale aj ich psychickú pohodu.Nesmieme však zabúdať ani na psy. Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka. Ich spoločnosť môže mať pozitívny vplyv na pohodu majiteľa a pokiaľ ich zahrnieme dostatočnou starostlivosťou a láskou, stanú sa tými najvernejšími parťákmi. Preto je dôležité, aby sme si na nich pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa psov, ktorý pripadá na 26. augusta, spomenuli a predovšetkým im pomohli nájsť nový domov."Veríme, že všetky zvieratá si zaslúžia láskyplný domov, a preto kladieme veľký dôraz na podporu a vzdelávanie tých, ktorí sa o ne starajú. Pomôcť útulkom teraz môžu všetci, či už prostredníctvom finančnej podpory alebo dobrovoľníctvom," hovorí Mihaela Negrescu, senior portfólio manažérka spoločnosti Mars.Jedným z cieľov spoločnosti Mars je vytvoriť lepší svet pre domáce zvieratá, čo okrem podpory adopcií a útulkov znamená aj propagáciu konceptu pet-friendly kancelárií a vzdelávanie majiteľov . Domáci miláčikovia sú už 10 rokov neoddeliteľnou súčasťou kancelárskeho života spoločnosti Mars. Bolo dokázané, že ich prítomnosť spríjemňuje atmosféru na pracovisku, zvyšuje produktivitu a znižuje stres. Domáci miláčikovia sú tiež šťastnejší a vyrovnanejší, pretože môžu tráviť dni v blízkosti svojich majiteľov.Spoločnosť Mars nabáda aj ostatné organizácie, aby nasledovali jej príklad a zaviedli pet-friendly kancelárie. Na tento účel vytvorila verejne dostupný a bezplatný zdroj podkladov s osvedčenými postupmi, ktoré uľahčujú vytvorenie týchto pracovísk.Informačný servis