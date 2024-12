Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, na R2 a R4 je však do troch centimetrov snehu

Vrstvy zľadovateného snehu

Varovanie od cestárov

23.12.2024 (SITA.sk) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem R2 Ožďany - Babin Most, R2 Figa - Gemer a R4 Svidník, kde je miestami na vozovke kašovitý sneh do troch centimetrov. Informuje o tom na svojej webovej stránke Slovenská správa ciest Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách Slovenska sa na vozovkách nachádza čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky 1 až 3 centimetre, na východe miestami do 4 až 5 centimetrov.Miestami centimetrová vrstva zľadovateného snehu hrúbky 1 centimeter sa nachádza na cestách III. triedy v obvode Trstená. Silné sneženie obmedzuje viditeľnosť na 100 metrov v lokalitách Ďurďošík a Vajkovce.Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky 1 až 2 centimetre, na HP Podspády a Pusté Pole je to do 4 až 5 centimetrov snehu a na HP Herlianske Sedlo 5 až 10 centimetrov. Na HP Donovaly ja zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter.Cestári upozorňujú vodičov, že HP Donovaly I/59 je uzatvorený pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. HP Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. HP Fačkov (I/64) je v zimnom období uzavretý pre dopravu nad 12 metrov celkovej dĺžky.HP Šútovce (III/1774) je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická píla - Kopanec - Stratená nie sú v zimnom období udržiavané a sú uzavreté pre všetku dopravu.