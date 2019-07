Všetky viacsálové kiná na Slovensku sú digitalizované

Ilustračná snímka. Foto: PAFF Foto: PAFF

Bratislava 29. júla (TASR) – Na Slovensku bolo vlani v prevádzke 166 kín, v ktorých sa vyberalo vstupné, s 267 premietacími plátnami a celkovou kapacitou 73.999 sedadiel. Oproti predchádzajúcemu roku je to o 14 kín a 18 plátien viac.Podľa zostavovateľa Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 Miroslava Ulmana z Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu je najviac, 99, jednosálových kín s počtom 26.827 sedadiel.Miniplexov, čo sú dvoj- až sedemsálové kiná, bolo 21 s 85 sálami a 12.924 sedadlami, štyri multiplexy (osem a viac sál) so 40 sálami a 6911 sedadlami. Do zoznamu patrí aj 25 letných kín s 25.662 sedadlami a 15 alternatívnych priestorov (16 sál, 1590 sedadiel).Vlani 27. marca pribudol miniplex Cinemax v Martine s 472 sedadlami v štyroch kinosálach digitalizovaných technológiou D-cinema. S takou technológiou je od 14. septembra digitalizované Kino Film Europe v Bratislave. Od 1. marca premieta s technológiou E-cinema kino Malý Berlín v Trnave. Po 13 rokoch obnovili v októbri prevádzku kina Zora v Smoleniciach, naopak k 31. decembru ukončilo činnosť kino Strojár v Martine.Do konca minulého roka bolo technológiou D-cinema digitalizovaných 197 kinosál v 97 kinách a päť letných kín. V 102 digitalizovaných kinosálach, z toho v 37 jednosálových kinách, možno premietať v 3D formáte. Všetkých 25 viacsálových kín je plne digitalizovaných technológiou D-cinema, z 99 jednosálových kín iba 67.