Všetky zápisnice z volieb budú spracované elektronicky, sumarizácia výsledkov tak bude efektívnejšia

28.9.2023 (SITA.sk) - Všetky zápisnice z nadchádzajúcich parlamentných volieb budú vytvorené a spracované elektronicky. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal predseda Štatistického úradu SR Podľa neho pôjde konkrétne o viac ako 6000 okrskových a okresných zápisníc. Výsledky parlamentných volieb budú spracovávané výhradne elektronicky.Predtým sa podľa Peťka tento postup použil pri minuloročných spojených komunálnych a krajských voľbách a pri tohtoročnom referende o predčasných voľbách.„Chcel by som zdôrazniť, že nepôjde o elektronické hlasovanie," pripomenul Peťko s tým, že ide o sumarizáciu výsledkov volieb. Na ňu sa využije„Vďaka elektronizácii je sumarizácia výsledkov efektívnejšia, spoľahlivejšia, rýchlejšia a taktiež pomáha predchádzať potenciálnym chybám," skonštatoval Peťko.Štatistici podľa svojho šéfa v súvislosti so spracovávaním výsledkov volieb vyškolili viac ako 700 svojich zamestnancov. Tí budú počas volebnej noci pôsobiť v 51 odborných sumarizačných útvaroch.„Súčasne sme vyškolili aj tisícky členov volebných komisií, ako aj zástupcov miest a obcí," uviedol Peťko. Úrad podľa neho zároveň preveril spoľahlivosť svojej techniky v rámci troch skúšok. „Posledná sa uskutočnila začiatkom tohto týždňa," povedal.