Všetkých 21 „zvolenských“ DMJ už jazdí pre ZSSK

Na tratiach Prievidza – Horná Štubňa, Horná Štubňa – Vrútky, Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa, Zvolen – Jesenské – Tisovec a Zvolen – Banská Bystrica – Brezno už jazdí všetkých 21 dieselmotorových jednotiek financovaných z OPII



séria DMJ zo ŽOS Vrútky jazdí na 97 % bezporuchovo





sú klimatizované;



majú wi-fi pripojenie na internet;



disponujú informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich;



sú vybavené kamerovým systémom;



obsahujú systém na počítanie cestujúcich (systém umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí – anonymne);



sú prispôsobené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu – sú nízkopodlažné a majú toalety, ktoré vyhovujú osobám na invalidnom vozíku;



majú nástupné dvere s elektrickým pohonom s integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich;



disponujú priestorom pre prepravu bicyklov a priestorom pre prepravu imobilných cestujúcich;



spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability pre železničné koľajové vozidlá (TSI) s protipožiarnou bezpečnosťou.





7 ks 861.0 – kapacita 171 miest na sedenie a 120 miest na státie (vozidlo tvoria 2 krajné hnacie vozne a 1 vložený vozeň);



14 ks 861.1 – kapacita 115 miest na sedenie a 80 miest na státie (vozidlo tvoria 2 krajné hnacie vozne).

















Typ vozidla

DMJ 861.0

DMJ 861.1





Počet miest na sedenie

171

115





Počet miest na státie

120

80





Max. prevádzková rýchlosť

140 km/h

140 km/h





Počet obstaraných kusov

7

14





Nasadenie

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj





Dodávateľ

ŽOS Vrútky, a.s. (SR)

ŽOS Vrútky, a.s. (SR)







19.4.2021 (Webnoviny.sk) -Na regionálnych, najmä neelektrifikovaných tratiach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v okolí Zvolena už jazdí všetkých 21 ks dieselmotorových jednotiek radu 861 (DMJ 861). Vďaka novým DMJ 861 poskytuje železničná doprava cestujúcim moderné, komfortné, kultúrne, bezpečné, spoľahlivé a environmentálne ohľaduplné cestovanie.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Prvá DMJ 861 bola do ostrej prevádzky nasadená v júni 2019, posledný 21. kus pribudol na koľaje včera. Dodanie vozidiel, ktoré premávajú v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, teda bolo skompletizované za necelé dva roky.DMJ 861:DMJ 861 boli dodané v 2 verziách:Dodanie DMJ 861 je výsledkom projektu "Modernizácia vozového parku ŽKV 1. časť" v rámci OPII. Celková hodnota projektu predstavuje 76 999 000 € (bez DPH), je spolufinancovaný z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra v hodnote 74 835 328,10 € a sumou 2 163 671,90 € prispela ZSSK z vlastných zdrojov.Dodávateľom DMJ 861 je slovenská spoločnosť ŽOS Vrútky. F. Hlubocký upozorňuje, že pri prevádzkyschopnosti vozidiel nenechal národný dopravca nič na náhodu:Realita preukázala, že poruchy DMJ sú v rozsahu a počte, kedy neprichádza ku zníženiu prevádzkyschopnosti týchto DMJ voči zmluvným podmienkam. Základné informácie o nových DMJ 861:Ďalšie podrobnosti o tomto europrojekte nájdete tu: https://www.zssk.sk/o-spolocnosti/projekty-eu/opii/ Kvalita nových DMJ sa ukázala aj pri vážnej nehode v marci tohto roka, ku ktorej došlo v Banskej Bystrici - Iliaši, medzi stanicami Radvaň a Vlkanová. Autobus MHD nerešpektoval signalizáciu na priecestí a vošiel do cesty prichádzajúcemu osobnému vlaku, ktorý viedla nová jednotka DMJ 861.104. Aj vďaka robustnej konštrukcii čela DMJ v zmysle bezpečnostných noriem TSI nedošlo k vážnemu poraneniu rušňovodiča, čo by nemuselo byť samozrejmosťou v prípade starej dieselovej jednotky ľahkej konštrukcie, napr. typu 812.Informačný servis