Všetkých 86 odsúdených väzňov sa vrátilo zo sviatkov naspäť do ústavov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Všetkých 86 odsúdených väzňov, ktorí mohli stráviť veľkonočné sviatky doma so svojimi blízkymi, sa vrátilo bezproblémovo naspäť do ústavov. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.Počas veľkonočných sviatkov bolo navrhnutých 43 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a 43 vychádzok mimo ústavu. Spolu bolo teda navrhnutých 86 odsúdených, ktorí prežili sviatky so svojimi blízkymi. Z tohto počtu bolo 78 odsúdených umiestnených v otvorených oddeleniach ústavov a osem odsúdených v pevnom ústave, uviedla Nováková. V súčasnosti sa v slovenských väzeniach nachádza 10.500 väznených osôb.V období veľkonočných sviatkov sa vo výkone trestu odňatia slobody vo väčšej miere uplatňuje inštitút mimoriadneho udelenia voľna na opustenie ústavu a povolenia vychádzky mimo ústavu.vysvetlila Nováková.Okrem formy disciplinárnej odmeny bolo možné odsúdenému umiestnenému v otvorenom oddelení ústavu s minimálnym stupňom stráženia povoliť vychádzku mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia najviac na 48 hodín.