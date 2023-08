Všímavá susedka zalarmovala políciu, zlodeja prichytili priamo pri čine

Všímavá suseda

Porušovanie domovej slobody

11.8.2023 (SITA.sk) - Vďaka susedkinej všímavosti „zlodeja“ prichytili priamo pri čine. V utorok 8. augusta krátko po jednej hodine v noci bolo na tiesňovej linke 158 prijaté oznámenie, že do jedného z michalovských rodinných domov zavítala nečakaná návšteva.Všetko videla všímavá suseda z neďalekého domu, ktorá okamžite zalarmovala políciu. V tlačovej správe o udalosti informuje košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová Po príchode na miesto policajti zistili, že je rozbitá sklenená výplň okna na garáži. Majiteľka o tom, že sa v jej dome nachádza cudzia osoba, nevedela. Oznámili jej to až policajti, ktorí ju odviedli bez ujmy na zdraví do bezpečia.Neznámy muž sa medzitým ukryl v pivničných priestoroch domu. Na výzvy policajtov, aby opustil interiér domu a vyšiel von s rukami nad hlavou, nereagoval, preto policajti vstúpili do domu, kde našli muža ukrytého v suteréne.Ani tam na výzvy policajtov na opustenie priestoru nereagoval, no policajti ho na mieste spacifikovali a z domu vyviedli von.Po zdokumentovaní miesta udalosti a stôp, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie, bolo začaté trestné stíhanie a po vykonaní potrebných procesných úkonov policajný vyšetrovateľ z Michaloviec 34-ročného muža z okresu Kežmarok obvinil z prečinu porušovania domovej slobody.Za to mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až 5 rokov.„Michalovský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného, v minulosti niekoľkokrát súdne trestaného muža do vyšetrovacej väzby, ktorý sudca Okresného súdu v Michalovciach akceptoval a muž sa už v súčasnej dobe nachádza vo väzbe,“ uviedla na záver košická krajská policajná hovorkyňa.