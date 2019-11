VŠMU chce formou nového projektu rozvíjať medzinárodnú spoluprácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 12. novembra (TASR) – V rozvíjaní medzinárodnej spolupráce má pokračovať projekt pod názvom NOR-SK/Artistic Research as a New Way in the Musical Education zameraný na oblasť umeleckého výskumu. Organizuje ho Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v spolupráci s Griegovou akadémiou v Bergene v Nórsku. TASR o tom informovala Zuzana Buchová Holičková z Centra výskumu Hudobnej a tanečnej fakulty (HTF) VŠMU." uviedla Buchová Holičková. Nový projekt nadväzuje na predchádzajúce úspešné slovensko-nórske podujatia NorskMusikkmeets Slovak / Slovak MusicmeetsNorsk a GriegDay.Novinkou v tohtoročnom projekte je účasť slovenských študentov na aktivitách v rámci pobytu na Griegovej akadémii. V rámci aktivít projektu NOR-SK v októbri vycestovala deväťčlenná delegácia zložená z pedagógov a študentov HTF VŠMU do Bergenu. Okrem prípravných stretnutí s pedagógmi a študentmi Griegovej akadémie, na ktorých sa prezentovali témy jednotlivých projektov umeleckého výskumu a dohodol sa priebeh spolupráce, sa študenti a pedagógovia HTF VŠMU zároveň zúčastnili na medzinárodnej konferencii GriegNow!Z Griegovej akadémie do Bratislavy zavíta v apríli budúceho roka desať pedagógov a študentov. Počas ich návštevy sa budú na pôde HTF VŠMU konať workshopy, prednášky a majstrovské kurzy, v rámci ktorých sa budú prezentovať princípy umeleckého výskumu a tiež čiastkové a záverečné výsledky jednotlivých podprojektov umeleckého výskumu. Podujatie vyvrcholí dvomi koncertmi, na ktorých sa budú prezentovať interpreti projektu NOR-SK oboch zúčastnených inštitúcií.