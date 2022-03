Vstup balkánskych štátov do EÚ je podľa Borrella prioritou, dvom krajinám však adresoval výzvu

15.3.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf diplomacie Európskej únie (EÚ) v pondelok potvrdil úmysel eurobloku integrovať krajiny západného Balkánu, pričom to označil za „strategickú prioritu“. Josep Borrell počas svojej návštevy Severného Macedónska, ktoré bolo prvou zastávkou na jeho ceste po západnom Balkáne, uviedol, že Brusel je odhodlaný premeniť perspektívu EÚ pre tento región na skutočnosť.Okrem iného tiež vyzval Severné Macedónsko a Bulharsko, ktoré je členom EÚ, aby vyriešili svoj spor, ktorý bráni severomacedónskemu vstupu do EÚ. V rôznych štádiách na ich ceste do eurobloku sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko.