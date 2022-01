Vstup do Bulharska bude pre Slovákov jednoduchší, netreba však zabúdať na potrebné doklady

Potrebný bude doklad o očkovaní alebo test

Pendleri sa preukazovať nemusia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharsko s platnosťou od utorkazjednodušuje podmienky vstupu občanov Slovenska do krajiny. V Bulharsku však aj naďalej platí vyhlásená mimoriadna epidemická situácia.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Na vstup do krajiny musia občania SR predložiť doklad o plnom zaočkovaní proti koronavírusu v anglickom jazyku alebo potvrdenie o prekonaní koronavírusu, ktoré nesmie byť staršie ako 180 dní.„Neočkovaní občania SR môžu do Bulharska vstúpiť po preukázaní sa maximálne 72 hodín starým negatívnym výsledkom PCR testu alebo maximálne 48 hodín starým výsledkom antigénového testu,“ spresňuje rezort diplomacie.Registrácia pred vstupom do Bulharska sa nevyžaduje. Predloženie negatívneho výsledku PCR testu, dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo dokladov o zaočkovaní sa nevyžaduje od osôb, ktoré tranzitne prechádzajú cez Bulharsko (aj slovenských občanov), deti do 12 rokov, diplomatov, humanitárnych pracovníkov, vodičov autobusov zapojených do medzinárodnej dopravy, vodičov nákladných vozidiel vykonávajúcich alebo končiacich medzinárodnú dopravu, posádok plavidiel a lietadiel a cezhraničných pracovníkov, takzvaných pendlerov.