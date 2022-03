Vstup Slovenska do NATO je podľa OĽaNO jedno z najdôležitejších rozhodnutí v dejinách, ukázala to agresia Ruska

Jeden za všetkých, všetci za jedného

NATO nám ako jediné ponúka záruky

Záruka bezpečnosti v ťažkých časoch

29.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vstup Slovenska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) bolo podľa ministra obrany Jaroslava Naďa, predsedu brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR (NR SR) Juraja Krúpu a člena Zahraničného výboru NR SR Andreja Stančíka (všetci OĽaNO) jedno z najdôležitejších rozhodnutí v dejinách Slovenska. V tlačovej správe o tom informoval Matúš Mandrák z mediálneho tímu OĽaNO).Podľa ministra Naďa sa Slovensko vstupom do NATO pred 18 rokmi zaviazalo, že bude zodpovednou krajinou, ktorá bude stáť na strane pravdy a mieru.„Aliancia, ktorá funguje na princípe jeden za všetkých, všetci za jedného, je najväčšou možnou zárukou bezpečnosti a obrany SR. Je našou povinnosťou byť pevnou a stabilnou súčasťou reťaze, a to tak, aby sa ju nikto ani len neopovážil pretrhnúť,“ povedal Naď. Dodal, že ak by SR nebolo členom NATO, ruský agresor by sa teraz pozeral aj priamo po Slovensku.Krúpa skonštatoval, že aliancia ako jediná ponúka Slovensku bezpečnostné a obranné záruky a agresia Ruska jasne ukazuje, aké je dôležité, že Slovensko je členom NATO.„Je to spolok štátov zdieľajúcich spoločné princípy, hodnoty a kultúru svojich národov založenú na zásadách demokracie, slobody jednotlivca a právneho poriadku. Aliancia nám vytvára bezpečnostný rámec ako predpoklad na ekonomický a politický rozvoj, ktorý nás radí medzi vyspelé a stabilné krajiny sveta,“ skonštatoval Krúpa.Jeho stranícky kolega Stančík zdôrazňuje, že NATO je pre Slovensko zárukou bezpečnosti v časoch, keď Ukrajina čelí bezprecedentnej agresii zo strany Ruskej federácie.„Aj napriek snahám extrémistických síl dostať nás z aliancie budem vždy robiť všetko pre to, aby naše členstvo bolo aj naďalej neohrozené,“ uzavrel Stančík.