Vstup Ukrajiny do Európskej únie najviac podporujú Dáni a Poliaci, iné krajiny si Európania až tak neželajú

12.12.2023 (SITA.sk) - Európania sú vo všeobecnosti otvorení myšlienke vstupu Ukrajiny do Európskej únie, ale prinajlepšom sú vlažní, pokiaľ ide o možné rozšírenie EÚ o Gruzínsko a krajiny západného Balkánu.Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR) v šiestich členských štátoch Únie. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Prieskum ukázal, že najvyššia podpora vstupu Ukrajiny do EÚ je v Dánsku (50 %) a Poľsku (47 %).Zdá sa však, že Európania príliš nesúhlasia so vstupom Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Gruzínska, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska.Podpora vstupu týchto krajín je v priemere na úrovni necelých 30 %. Najmenej si Európania želajú vstup Kosova (20 %), Albánska (24 %) a Srbska (25 %).