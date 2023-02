Vstupujeme do nového obdobia, s novou úlohou – vyhrať, skonštatoval ukrajinský minister obrany

24.2.2023 (SITA.sk) - Ukrajina „vstupuje do nového obdobia" s „novou úlohou - vyhrať", povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v piatok, keď si krajina pripomína prvé výročie začiatku ruskej invázie. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Reznikov sa okrem iného zamyslel nad tým, koľko domnienok o Ukrajine spred vojny sa odvtedy podarilo zničiť. „Pred rokom mnohí očakávali, že Ukrajina zmizne do niekoľkých týždňov. Všetko sa zmenilo. Dnes je hlavnou otázkou na programe, ako bude vyzerať ukrajinské víťazstvo," vyjadril sa s tým, že „víťazstvo" znamená obnovenie hraníc Ukrajiny z roku 1991 a eliminácia hrozby zo strany Ruska.„Už nie je žiadna neistota ako pred rokom. Nebude to jednoduché, ale zvládneme to," povedal ďalej a dodal, že majú dôveru vo svoje schopnosti a „je tu hnev a túžba pomstiť našich padlých".Reznikov tiež poznamenal, že sa za uplynulý rok zmenila európska podpora Ukrajine. Keď sa vojna začala, bolo podľa jeho slov pre nich „zložité dostať poriadne zbrane. Dnes civilizované krajiny vidia, že (ukrajinskí vojaci) sú štítom Európy na východe. Európa bez Ukrajiny nikdy nebude v bezpečí".„Bol to rok veľkých hrdinov a obrovských tragédií, víťazstva a bolesti. Prežili sme. Vytrvali sme. Teraz vstupujeme do nového obdobia. S novou úlohou - vyhrať," uzavrel.