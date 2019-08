VšZP a ANS sa nedohodli na dofinancovaní sociálnych balíčkov

Na archívnej snímke prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 21. augusta (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa v stredu nedohodli na dofinancovaní sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov. Pre TASR to po rokovaní uviedli prezident ANS Marián Petko a hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová. Ďalšie spoločné stretnutie avizovali v polovici septembra.Poisťovňa deklarovala, že je pripravená splniť si všetky záväzky vyplývajúce z aktuálnej legislatívy,. Ako o tom informovali zástupcovia oboch strán, k uvoľneniu financií zo strany štátu zatiaľ nedošlo, a tak požadované náklady zatiaľ poisťovňa nemôže ANS vykryť.opísal Petko. Rovnakú situáciu riešia aj s poisťovňou Dôvera.Témou rokovania bolo tiež zavedenie minimálneho počtu vybraných výkonov v nadväznosti na ohlasovanú reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu. Zástupcovia poisťovne a asociácie sa dohodli na tom, že dáta, napríklad o počte pôrodov či operácií, bude poisťovňa zbierať a sprístupňovať, ale nebudú určené v zmluvách, proti čomu namietala ANS.Zástupcovia ANS na rokovaní upozornili tiež na situáciu spojenú s odchodom lekárov z ústavných zdravotníckych zariadení do špecializovanej ambulantnej starostlivosti z dôvodu zavedenia bezlimitného prostredia.reagovala poisťovňa.Tému dofinancovania sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov by chcela ANS riešiť aj v septembri na mimoriadnej odvetvovej tripartite a parlamentnom výbore pre zdravotníctvo. Celkové náklady vyčíslila ANS na svoje nemocnice na tento rok na asi 65 miliónov eur, pričom doteraz dostali od všetkých poisťovní približne 50 miliónov eur.