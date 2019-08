VšZP a Dôvera ZP sú stále v mínuse, Union ZP má kladné výsledky

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 27. augusta (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v druhom kvartáli svoju stratu v hospodárení znížila, no rovnako ako súkromná Dôvera zdravotná poisťovňa (ZP) ostáva aj po druhom kvartáli v mínuse. Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) je v plusových číslach. Všetky tri zdravotné poisťovne sa zhodujú v tom, že rezort zdravotníctva treba dofinancovať." komentovala pre TASR hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.Podľa jej slov je dôvodov takéhoto vývoja viacero. Výnosy spoločnosti navýšili napríklad zvýšenie sadzby za poistencov štátu od júna 2019 a legislatívne úpravy v prerozdeľovacom mechanizme pre rok 2019. Za znížením strát majú byť aj interné faktory, ktoré tlmili materializáciu vopred avizovaných ekonomických rizík roka 2019. Pozitívne hodnotí aj aktívnu spoluprácu VšZP s Úradom vlády (ÚV) SR i s Ministerstvom financií (MF) SR na príprave opatrení Hodnoty za peniaze, ktorých efekt sa má naplno prejaviť v strednodobom horizonte do konca roku 2021.Ako však Gáborová upozornila, VšZP bude potrebovať ešte dodatočné dofinancovanie, a to pre riziká, ktoré vyplývajú najmä zo zmeny legislatívy v súvislosti so sociálnymi balíčkami a rekreačnými poukazmi.Dôvera má za prvý polrok stratu 12,6 milióna eur, priblížil jej PR špecialista Matej Štepianský. "komentoval pre TASR.Union zdravotná poisťovňa dosiahla ku koncu júla zisk po zdanení približne dva milióny eur.uviedol hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann.Preto je podľa jeho slov nevyhnutné dofinancovanie celého rezortu o ďalších 100 miliónov eur, čo predstavuje, a to aj v ďalších rokoch.