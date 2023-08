VšZP má ku každému klientovi blízko. Rozširuje ponuku služieb a zvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Službami k dostupnejšej zdravotnej starostlivosti

14.8.2023 (SITA.sk) -VšZP má zodpovednosť voči takmer trom miliónom poistencom. Jej výnimočnosť nespočíva len v tom, že je najväčšia, ale najmä v jej neustálej snahe zlepšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a proklientsku orientáciu. Pre svojich poistencov preto zabezpečuje jednu z najširších sietí zdravotníckych zariadení ponúka napríklad priKaždý rok sa jej darí schvaľovať čoraz viac tzv. výnimkových liekov, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života pacientov s najnáročnejšími diagnózami. V roku 2022VšZP. Vďaka prístupu k inovatívnej liečbe majú. V prípade, že neexistuje vhodná liečba na Slovensku, VšZP robí všetko pre to, aby ju pacient získal v zahraničí. Dôkazom toho je, že VšZP aj minulý rokzo všetkých poisťovní.Poisťovňa nezabúda ani na následnú zdravotnú starostlivosť vo forme kúpeľnej liečby, ktorú pre poistencov zabezpečujú takmer tri desiatky kúpeľných zariadení. VšZP podporuje svojich poistencov aj v takejto forme liečby, preto. V roku 2022 to boloKeďže stále platí, že je lepšie chorobe predchádzať ako ju liečiť, VšZPaj. Ponúka najviac vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení. Ak navyše pravidelne chodíte na preventívne prehliadky, poisťovňa vás odmení v rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia . Príspevky je možné čerpať na zuby, oči, lieky či očkovanie.VšZP poskytuje pre poistencov množstvo služieb ako je bezplatné predpôrodné, popôrodné a psychologické poradenstvo. Svoje záležitosti jednoducho na pobočkách vybavia aj poistenci so sluchovým postihnutím, a to prostredníctvom služby. VšZP rozšírila svoje služby aj o ocenenie každého darcu krvi za každý jeden odber.Výnimočnou novinkou pre verných klientov je spustenie vernostného programu Vernosť+, vďaka ktorému môžu klienti, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok a nemajú nedoplatky na zdravotnom poistení, využiť až tri nové služby. Prostredníctvom služby Aktiv+ majú poistenci k dispozícii vstupy dona celom Slovensku. Cez službu Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovoro svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa. Objednanie+ zas prinášaa možnosť objednať sa priamo cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku na vyšetrenie alebo kontrolu z pohodlia domova.ktorý jej prejaví dôveru a prepoisti sa. Poistenci, ktorí sa od 1. 1. 2024 stanú súčasťou VšZP, získajú uvítací bonus , ktorý môžu využiť na nákup v lekárni.Ak aj vy chcete získať uvítací bonus či využívať služby vernostného programu Vernosť+, medzi ktoré patrí aj Dr. Nonstop+, či mať prístup k množstvu benefitov z Peňaženky zdravia, prepoistite sa do VšZP. Môžete tak urobiť aj online alebo v ktorejkoľvek pobočke VšZP na Slovensku.Informačný servis