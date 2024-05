Vtipnosť od trápnosti delí iba malý krok, reaguje Slovenské protifašistické hnutie na slová Fica

Keď nie vláda, posielame my

Vznik občianskeho združenia Slovenské protifašistické hnutie bol ohlásený 29. augusta 2023. V mene jeho prípravného výboru o tom vtedy informoval Stanislav Mičev, ktorý bol zvolený za predsedu hnutia. Prípravný výbor tvorený Stanislavom Mičevom, Miroslavom Segetom, Jozefom Ťažkým, Petrom Weissom a Borisom Zalom sa zišiel na výročie vyhlásenia SNP, nadväzujúc na jeho odkaz i odkaz protifašistického odboja.



Návrh na registráciu občianskeho združenia plánovali poslať rezortu vnútra 30. augusta. Členov prípravného výboru pohoršil vývoj v



2.5.2024 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie (SPH) odsúdilo zosmiešňovanie partizána a priameho účastníka Slovenského národného povstania (SNP) Otta Šimka. Vyplýva to zo stanoviska SPH, ktoré poskytol Stanislav Mičev Šimko je ambasádorom zbierky Munícia pre Ukrajinu, ktorú predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) v rámci verejného prejavu označil ako „prd zo Stromovky". „Vtipnosť od trápnosti však delí iba malý krok. Premiérovi sa ho podarilo urobiť. A zároveň si streliť do vlastnej nohy," myslí si SPH.Poukázalo pritom na to, že premiér sa „veľmi rád chodí klaňať s vencami k pomníkom padlých účastníkov odboja", pričom prednáša i prejavy venované partizánom a vojakom, ktorí bojovali za slobodu vlasti proti nacistickej okupačnej mocnosti, za čo sú, oprávnene, považovaní za hrdinov.„Jedným z takýchto hrdinov je aj storočný priamy účastník SNP Otto Šimko. K nemu však už premiér úctivý nebol. Keďže zbierka Munícia pre Ukrajinu s odkazom 'Keď nie vláda, posielame my', ktorej ambasádorom je práve Otto Šimko, je mimoriadne úspešná, má veľký ohlas aj v zahraničí a nastavila vláde nelichotivé zrkadlo, premiér mal potrebu ju znevážiť," tvrdí SPH.Hnutie poukázalo na to, že predmetným „prdom" boli zrejme myslené viac než štyri milióny eur pre Ukrajinu, ktoré zozbieralo viac ako 63-tisíc slovenských občanov.„Pre predsedu vlády SR sú 4 milióny eur a 63-tisíc obetavých darcov prdom. Nechce pripustiť veľkú faktickú, ale aj symbolickú hodnotu tohto gesta: správne ho chápe ako kritiku svojej proputinovskej politiky," uviedlo SPH. Taktiež tieto výroky vníma ako pokus o znemožnenie každej iniciatívy pozdvihujúcej národnú hrdosť, ktorá nevzišla z konzervatívno-nacionalistického tábora.„My ako antifašisti sme hrdí národovci a plne si uvedomujeme, že ohrozenie suverenity Ukrajiny je ohrozením našej slovenskej štátnosti založenej na odkaze SNP. Aj ľudáci a neoľudácki historici podobne spochybňovali význam SNP, keďže povstalcov bolo „iba” približne toľko, ako je aktuálnych darcov v zbierke," poukazuje hnutie.Poznamenalo, že povstalci a slovenskí vojaci boli v porovnaní s inými armádami len malou skupinou, no zdôraznilo, že nik ich nenazval „prdom", lebo dokázali zmeniť slovenskú históriu.„A medzi nimi bol Otto Šimko. Zasluhuje si najvyššiu úctu. Aj preto, že tak vtedy, ako aj dnes pochopil, odkiaľ prichádza hrozba. Ako vtedy pred 80 rokmi správa sa ako slovenský vlastenec, ktorý vie, čo je vojna, kto je agresor a kto je napadnutý," uvádza SPH.Hnutie označilo za hanebné a pokrytecké, že Šimka odporcovia zbierky radia medzi vojnových štváčov. „SPH vysoko oceňuje, že Otto Šimko jasne a zrozumiteľne prejavil svoj postoj, a to práve v čase, keď sa mnohí nechali zviesť putinovskou propagandou," uzavrelo.