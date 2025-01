VÚB banka opäť získala cenu za udržateľné financovanie, je teraz dokonca najlepšia v strednej a východnej Európe

O magazíne Global Finance

30.1.2025 (SITA.sk) -Ocenenie odmeňuje bankové inštitúcie v globálnom, regionálnom a lokálnom merítku za ich úspechy v oblasti trvalo udržateľného financovania a financovania iniciatív určených na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a na pomoc pri budovaní udržateľnejšej budúcnosti ľudstva.Víťazov vybrali experti magazínu Global Finance na základe odprezentovaných výsledkov bánk a nezávislého výskumu. Kritériá hodnotenia zahŕňali ciele riadenia projektov, ako aj merateľné úspechy vo financovaní environmentálnej a sociálnej udržateľnosti."Udržateľné financovanie naďalej vykazuje pozoruhodný rast. Výzvy ako greenwashing, či nekonzistentné regulačné normy však zostávajú významnými prekážkami úplného začlenenia udržateľnosti do bežných finančných procesov," povedal Joseph Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor magazínu Global Finance."Magazín Global Finance už niekoľko rokov oceňuje finančné inštitúcie, ktoré vynikajú v podpore iniciatív nevyhnutných pre udržateľnú budúcnosť a pri riešení dlhodobých výziev. Som rád, že VÚB banka je súčasťou tohto programu a už tretí raz po sebe sme našimi krokmi a výsledkami presvedčili odbornú porotu. Tento rok sme po prvý raz triumfovali dokonca za celý región strednej a východnej Európy, a stali sa aj najlepšou bankou v oblasti podpory cirkulárnej ekonomiky. Vďaka synergii s našou materskou skupinou Intesa Sanpaolo, ktorá je jednou z vedúcich spoločností v Európe v oblasti ESG a cirkulárnej ekonomiky, dokážeme na Slovensku pomáhať firmám financovať zaujímavé projekty zamerané na ich energetickú efektivitu a rozširovanie podnikania. Podiel nových úverov pre obyvateľov aj firmy na udržateľné účely sa nám podarilo zvýšiť až o 30%. Ako banka sme sa zaviazali plniť tie najprísnejšie kritéria a udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou našej bankovej DNA. Za toto ocenenie sa chcem kolegom veľmi pekne poďakovať, lebo je rozhodne najmä ich veľkým úspechom," povedal Jozef Kausich, generálny riaditeľ VÚB banky.Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 37-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.Informačný servis