VÚB je najlepšou bankou na Slovensku podľa magazínu Global Finance

O magazíne Global Finance

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) -Ocenenie len potvrdzuje úspešnosť krokov VÚB banky v snahe o pomoc klientom a krajine počas roka 2020 a jej pokračovaním v roku 2021."Lepší dôkaz našej snahy a výsledkov sme si ani nemohli želať. Chcel by som toto ocenenie venovať všetkým našim kolegom, som veľmi hrdý, ako spoločne zvládli náročný rok 2020 a s akým nasadením sa pustili do roka 2021. Teší ma, že VÚB banka je spoľahlivým partnerom pre klientov a spoločnosť a chceme ním byť aj naďalej," uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky."Banky zohrávajú kľúčovú úlohu pri oživení ekonomiky na celom svete. Naše ocenenie pre najlepšiu banku vyzdvihuje snahu lídrov obnoviť rast a hľadať ďalšie riešenia. Tohtoročné výsledky sú dôležitejšie a hodnotnejšie ako kedykoľvek predtým v ich 28-ročnej histórii, a to vzhľadom na bezprecedentnú situáciu vyvolanú globálnou pandémiou," vyhlásil šéfredaktor magazínu Joseph D. Giarraputo.Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 189 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 34-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.Informačný servis