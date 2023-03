VÚB je najlepšou bankou na Slovensku už tretí rok po sebe

O magazíne Global Finance

31.3.2023 (SITA.sk) -"Keďže sme v USA zažili v poslednej dobe trhovú neistotu, identifikácia najlepších bánk v oblasti služieb klientom a bezpečnosti je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," povedal Joseph D. Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor magazínu Global Finance. "Tohtoročné ocenenie Best Bank Awards oceňuje práve tie finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú najširšiu škálu služieb, ako aj spoľahlivosť, potrebnú pre dlhodobé finančné vzťahy.""Posledné tri roky poznačené celosvetovými krízami, boli aj pre bankový trh skutočnou výzvou. Práve počas týchto rokov sme sa zakaždým stali bankou roka na Slovensku. Vidím za tým naše odhodlanie robiť správne rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku pomohli klientom a slovenskej ekonomike zvládnuť toto obdobie a ako banka sme silnejší než kedykoľvek predtým. Veľmi nám pomáha podpora celej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá v Taliansku tiež získala obdobné ocenenie a úspech tento rok dosiahla aj sesterská banka Banca Intesa Beograd v Srbsku. Máme za sebou jeden z najúspešnejších rokov a to je signálom, že VÚB je bezpečnou a modernou bankou. Čakajú nás ďalšie ambiciózne projekty, na čo sa s celým našim bankovým tímom veľmi teším," povedal Jozef Kausich, generálny riaditeľ VÚB banky.Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 35-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.Informačný servis