Vučić obvinil ukrajinské tajné služby a členský štát Únie, sú podľa neho zodpovedné za bombové útoky na Air Serbia

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinil ukrajinské tajné služby a bližšie neidentifikovaný štát Európskej únie zo série falošných bombových hrozieb voči letom spoločnosti Air Serbia do Ruska. Povedal to v rozhovore v provládnej televízii Pink TV, dôkazy však neposkytol. Ďalší srbskí predstavitelia podľa agentúry AP povedali, že e-maily s hrozbami prišli z Ukrajiny alebo Poľska.Srbský národný letecký dopravca je jediná európska letecká spoločnosť, ktorá sa nepridala k medzinárodným sankciám voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajinu. Niekoľko letov Air Serbia do Moskvy a Petrohradu po anonymných bombových hrozbách meškalo alebo sa muselo vrátiť do Belehradu.Vučić uviedol, že hoci lety Air Serbia do Ruska neprinášajú zisk z dôvodu častých návratov na ich základňu v srbskom hlavnom meste, lety budú pokračovať už len z princípu.