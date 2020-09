Vulgarizmy do úst premiéra či poslancov nepatria, veľkí politici vedia reagovať s chladnou hlavou

Veľkí politici reagujú s chladnou hlavou

Matovič sa skrýva za sukne žien

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci, ministri ani premiér by určite vo svojich vystúpeniach nemali používať invektívy. Myslí si to politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík Pre agentúru SITA tak reagoval na štvrtkovú (24. septembra) slovnú prestrelku v Národnej rade SR počas Hodiny otázok medzi predsedom vlády Igorom Matovičovom (OĽaNO) a poslancom Ľubošom Blahom (Smer-SD). Štefančík ale podotkol, že politici v iných štátoch sa zvyknú aj pobiť.Blaha najprv v pléne označil Matovičovu manželku za „bielu kobylu". Premiér zas hovoril o tom, že Blaha mydlil barana. „Ľuboš Blaha je známy tým, že preráža dno slušnosti. Niekedy sa žiada klin vybiť klinom, a to si asi povedal predseda vlády. Na vulgárne prízemnosti je však lepšie nereagovať," tvrdí Štefančík.Dodal, že mužská česť káže brániť manželku, ale „veľkí politici sa vyznačujú tým, že na akúkoľvek prízemnosť dokážu reagovať s chladnou hlavou".Vulgarizmy a slová, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti, sa na pôde NR SR a z úst vrcholných politických predstaviteľov objavovali podľa politológa už skôr. „ Robert Fico (Smer-SD), keď bol predseda vlády, používal vulgarizmy, ktoré nepatria do slušnej spoločnosti. Tiež hovoril o slniečkároch. Neostal nikomu nič dlžný," doplnil Štefančík.V pléne Blaha uviedol, že sa Matovič celý život schováva za sukne žien. „Schovávali ste sa za sukňu mamičky, keď ste páchali daňové podvody, schovávali ste sa za sukňu babičky, keď ste sa snažili predať svoju firmu, za sukňu kamarátky, keď vám robila plagiát a teraz sa schovávate za sukňu Pavlínky. Nie je to zbabelé?" pýtal sa premiéra opozičný poslanec.„Teraz ste sa ukázali, že ste absolútny primitív. Nazvať moju manželku bielou kobylou dokáže len idiot vášho rozmeru," kontroval Matovič Blahovi.