VW plánuje zvýšiť výrobu elektromobilov zhruba na milión

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje do konca roku 2022 vyrábať približne milión elektrických áut. Výrazne by tak predstihla amerického výrobcu elektromobilov Tesla. Ten plánuje ročnú produkciu približne 500.000 áut.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na výrobné plány nemeckej firmy, hlavnú úlohu by pri tom mal zohrať kľúčový čínsky trh. Volkswagen totiž v tejto krajine pripravuje na budúci rok otvorenie dvoch výrobných závodov.Čínske závody by mali ročne dodať na trh približne 600.000 elektrických vozidiel. Ich produkcia by sa mala pridať k pripravovanej výrobe elektromobilov vo Zwickau, kde chce VW už v roku 2021 vyrábať 330.000 vozidiel. Postupne chce firma produkciu zvyšovať.Zatiaľ čo Tesla stále pracuje na svojom cieli vyrobiť vyše 500.000 elektrovozidiel ročne, najmä vďaka novému závodu v Šanghaji, VW sa pri výrobe ekologických áut môže spoľahnúť aj na pracovnú silu v dvoch existujúcich čínskych závodoch, An-tching a Fo-šun.Rozsah a rýchlosť, s akou VW nastupuje na trh s elektrickými autami, naznačuje, že vo výhode v tejto oblasti budú zabehnuté automobilky. Tie na rozdiel od nových hráčov môžu využiť existujúce závody a navyše, k rýchlejšiemu presunu do oblasti elektromobilov im môžu pomôcť aj vysoké zisky z predaja športovo-úžitkových áut.povedal analytik spoločnosti Bernstein Research Max Warburton.dodal.